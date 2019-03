Több ezer ingatlan építéséhez vagy vásárlásához nyújtott segítséget a CSOK Baranyában

Folyamatos az érdeklődés a családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) iránt Baranya megyében. A Magyar Államkincstár adatai alapján 2016 óta minden évben csaknem ezer szerződést kötnek az igénylők az egyes hitelintézetekkel. Hatalmas segítséget ad az állam: gyermekek vállalása esetén akár 15 millió forintos kamatmentes hitelt és 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak a családok.





Mint ismert, július 1-től a nemzeti kormány tovább bővíti a családi otthonteremtési kedvezményt. Ennek keretében az eddig csak új ingatlannal kapcsolatban felvehető 10, illetve 15 millió forintos kamattámogatott hitel használt építményre is igényelhető lesz. Előbbi összeg két, már megszületett vagy vállalt gyermek esetében jár, utóbbi pedig a három vagy több gyermeket nevelő, illetve tervező családok számára érhető el.

Babaváró támogatás A családok gyermekvállalását egy új lehetőség is segíti július 1-től. Ez az úgynevezett babaváró támogatás. A maximum 10 millió forint kamatmentes kölcsön annak a házaspárnak járhat, ahol a feleség 18 és 40 év közötti, és legalább egyikük minimum 3 év biztosítási jogviszonnyal rendelkezik. A hitel törlesztőrészlete havi 50 ezer forintnál nem lehet nagyobb. Amennyiben a családban a kölcsön felvétele után egy gyermek születik, három évre felfüggesztik a törlesztést. A második utód érkezésekor ugyanígy járnak el, és még a tartozás tőkerészének 30 százalékát is elengedik. Három gyermek világrajövetele esetén pedig a teljes, még hátralévő összeget lenullázzák. Adott esetben tehát lehetséges, hogy egy fillért sem kell visszautalni a 10 millió forintból.

A CSOK fontos eleme, hogy a hitel mellett vissza nem térítendő támogatást is nyújt: új lakás vagy ház építése esetén akár 10 millió forintot is kaphatnak a családok. E mellett a használt ingatlanokra is járhat támogatás, ennek összege legfeljebb 2,75 millió forint lehet.

Az otthonteremtési kedvezmény iránt annak 2015-ös bevezetése óta jelentős az érdeklődés Baranya megyében. A Magyar Államkincstár (MÁK) adatbázisából kitűnik, összességében több ezer család vette igénybe szűkebb hazánkban a támogatási formákat. Ami a konkrétumokat illeti: 2016-ban 964, 2017-ben pedig 994 baranyai kötött szerződést, akik nagyjából 95 százaléka megyei ingatlant vásárolt, vagy itt építkezett.

A MÁK lapunknak küldött tájékoztatása szerint 2018-ban Baranya megyében összesen 988 darab CSOK támogatás igénybevételére vonatkozó megállapodást kötöttek a bankok az ügyfelekkel, melyből 353 darab pécsi ingatlanra vonatkozott.

Itt tájékozódhat A családvédelmi akcióterv számos elemet tartalmaz, amelyekről részletes tájékoztatás a csalad.hu weboldalon érhető el.

Az idei esztendőben még csak a januári adatok állnak rendelkezésre. Az év első hónapjában 55 darab ilyen szerződést írtak alá.



Baranya a támogatási összegek tekintetében - a többi megyével összevetve - a középmezőnyben helyezkedik el. 2016-ban például csaknem 2,3 milliárd, egy évvel később pedig több mint 2,6 milliárd forintot utalt az állam az itt található ingatlanok esetében. A csúcson Pest megye tanyázik, ahova 2017-ben nagyjából 21,5 milliárd forint érkezett.



Képünk illusztráció.