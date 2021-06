Tizennyolcan sérültek meg egy hét alatt a megye útjain

Az elmúlt héten 18-an sérültek meg közlekedési balesetben Baranya megye közútjain.

Baranya megyében összesen 54 közúti közlekedési baleset történt, amelyből 15 baleset személyi sérüléssel végződött.

A sérüléssel járó balesetekben összesen 18-an sérültek meg, 14-en könnyebben, négyen pedig súlyosan.

A legjellemzőbb baleseti ok még mindig a sebesség nem megfelelő megválasztása volt, de történt baleset az elsőbbségadási, az előzési, valamint a kanyarodási szabályok be nem tartása miatt, illetve gyalogos hibájából is.