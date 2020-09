Tizennégyen sérültek meg egy hét alatt Baranya útjain, nyolcan súlyosan

Négy gyorshajtás miatt bekövetkezett balesetből három súlyos sérüléssel végződött.

Baranyában szeptember 7-e és 13-a között összesen 32 közlekedési baleset történt, amelyből 10 személyi sérüléssel járt, 22 pedig anyagi káros volt.

A sérüléses balesetek hét esetben súlyos, míg három esetben könnyű sérüléssel végződtek. Ezekben a balesetekben összesen 14-en sérültek meg, nyolcan súlyosan, hatan könnyebben. Ittasság gyanúja egy balesetnél sem merült fel.

Az elmúlt héten is a sebesség nem megfelelő alkalmazása volt a legfőbb baleseti ok, de elsőbbség meg nem adása, szabálytalan kanyarodás, követési távolság be nem tartása, szabálytalan előzés, valamint gyalogos hiba miatt is történt baleset.

Gyorshajtás miatt négy baleset is történt, ezek közül három súlyos sérüléssel végződött. A sebesség nem megfelelő alkalmazása miatt egy személygépkocsi elütött egy gyalogost, egy másik autós falnak ütközött, egy gépkocsivezető árokba hajtott és felborult járművével, egy motorkerékpáros pedig elesett.