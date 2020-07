Tizenegyen sérültek meg a megye útjain egy hét alatt

Baranya megye útjain 2020. július 6-a és 12-e között összesen 37 közlekedési baleset történt, ezek közül 26 anyagi káros volt, míg 11 személyi sérüléssel járt.

A sérüléses balesetek három esetben súlyos, nyolc esetben pedig könnyű sérüléssel végződtek. Ezekben a balesetekben összesen 17-en sérültek meg, 14-en könnyebben, három személy pedig súlyosan.

Ittasság gyanúja a múlt heti baleseteknél nem merült fel.

Az elmúlt héten az elsőbbség meg nem adása volt a legfőbb baleseti ok, de történt baleset gyorshajtás, szabálytalan előzés, követési távolság be nem tartása miatt is.