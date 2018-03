Tavasszal tovább zöldül Pécs, több száz új facsemetét ültetnek el szerte a városban

Kertvárosban, a Niké-szobor környékén, valamint az Eszperantó parkban is jelentős fásítási program indul hamarosan. A BIOKOM Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint gyakorlatilag a város minden részén ültetnek új növényeket tavasszal. Az idei esztendőben csaknem 1800 darab új facsemetével zöldül tovább Pécs.

A lakossági kérések alapján folytatja fásítási programját a BIOKOM Nonprofit Kft. A múltról szólva a városüzemeltetésért (is) felelős cégnél érdeklődésünkre közölték, 2017-ben harminc helyszínen ültettek növényeket.

- Jelenleg is zajlik Kertvárosban, a Nagy Imre út mentén az elöregedett cserjesáv helyreállítása. Ennek során a hiányos szakaszok pótlásával egybekötve a növények ifjító, illetve fenntartó metszését végezzük. A munka során 532 négyzetméteren 1062 darab cserjét telepítünk, amelyek egytől egyig a városi csemetekertből származnak - ismertette a részleteket Erdős Réka, a BIOKOM sajtófelelőse.

Mint megtudtuk, nem ez az egyedüli jelentősebb program.

- A civilek segítségével nagyobb volumenű ültetést tervezünk a kertvárosi Szaturnusz utcai kutyafuttató környezetében is. Ezen a helyen százas nagyságrendben várható faültetés. A pontos szám nagyban függ a felajánlások mennyiségétől, a munka egy klímavédelmi egyesület közreműködésével zajlik majd.

Egyre több a növény Az elmúlt években folyamatosan emelkedett a közterületeken elültetett fás szárú növények, illetve a virággal borított terület nagysága. 2016-ban 1680 darab új „faegyeddel" gazdagodott Pécs, tavaly ez a szám egy híján elérte az 1770-et. A gondozott virágfelületek nagysága pedig a 2015-ös 7804 négyzetméterről 9350 négyzetméterre növekedett.

Késő tavasszal növényültetést terveznek még a Szárnyas Niké emlékmű alatti park területén is. Itt a növényállomány elöregedett, mostanra szükségessé vált a kipusztult egyedek pótlása. Az elkészült tervek alapján 605 fás szárú növényt ültetünk ki - vegyesen örökzöldet, lombhullató cserjéket és fákat.

- Ezen felül képviselői támogatásból tervezzük a belvárosi Eszperantó park növényzetének megújítását is, a tervezés jelenleg zajlik. A fő cél a figyelemfelhívás a közterületeken - így a játszótereken is - megtalálható mérgező növényekre. A program során az elképzelések alapján nem csak a park növényzete újul meg, hanem információs tábla is kikerül.

A tavaszi programok kapcsán összességében nagyjából kétezer fás szárú növény kerül ki a városi közterületekre.



Képünk illusztráció.