Támogatás mellett tanulhatnak a mozgáskorlátozottak

A Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete "Korlátok nélkül - Mozgáskorlátozott emberek info-kommunikációs akadálymentesítése" projekt keretében tájékoztatást ad a megyében élő mozgáskorlátozottak részére.

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) projektje keretében 600 fő olyan súlyosan mozgáskorlátozott embereket keres, akik hároméves együttműködési megállapodás keretében - folyamatos támogatás mellett - megtanulják használni a személyre szabott eszközöket a mindennapi ügyintézésük során.

Ilyen eszköz például laptop vagy tablet mellett pl. egérkiváltó eszközök, speciális billentyűzet, kapcsolók, kommunikátor, tekintetkövető eszköz, stb.

Célunk, hogy ezáltal is segítsük a közügyek intézését, a társadalmi felzárkózást és az önrendelkező életet. Az eszközök használatát helpdesk munkatársak is segítik. A programban sortársi tanácsadást is biztosítunk.

Tájékoztató ideje alatt az eszközök kipróbálására is lesz lehetőség.

Tájékoztató helye, ideje:

Időpont: 2018.09.29. - 10 óra.

Helyszín: Pécs, Gesztenyés utca 17. - Pécsbányatelepi Közösségi Ház