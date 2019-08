Találtunk egy igazi csodafarmot Pécs-Patacson, fantasztikus állatokkal - Képgaléria, videó!

A MancsRanch elnevezésű állatfarm egy igazi baranyai szenzáció, harminchat fantasztikus állattal. Fejes Rózsa, a farm tulajdonosa hat évvel ezelőtt döntötte el, hogy főállása mellett állatokkal szeretne foglalkozni, s tanítani őket.

A MancsRanch elnevezésű állatfarm 2016 novemberében alakult meg Pécs-Patacson az iskolák unszolására, ugyanis létrejötte előtt Mancs, a most hatéves jack russell terrier és gazdája, Fejes Rózsa rendszeresen oktatták a KRESZ-t iskolákban , s óvodákban gyermekek részére.

- A gyerekekkel is imádok foglalkozni, a program pedig nagyon sikeres máig is. Azok a gyerekek, akik ebben részt vettek, mind tudták a szabályokat, s azt is, hogy ezekhez milyen KRESZ tábla társul, mit kell csinálni az adott helyzetben, s hogy mire kell odafigyelni. Mancsot pedig alig lehetett a program végén elszakítani tőlük - mesélte lapunknak Fejes Rózsa, az állatfarm tulajdonosa.









A farm területét hat évvel ezelőtt vásárolta meg Rózsa és családja, amely akkor még nagyrészt szemétből és szőlőből állt. Körülbelül hét teherautónyi hulladékot kellett elszállítani, s rengeteget dolgoztak, mire elnyerte jelenlegi formáját. Eleinte Mancs őrködött a birtokon, később pedig csatlakozott hozzá Morpheus, a cane corso és a törpekecskék. Utánuk jöttek még további lakók, a pónik, Kókusz, a ritka törpecsacsi, Maszat, a törpemalac, Csak Norisz a nagyobb malac, két kenguru, egy szamár, két alpaka és a többiek, akik mind együttvéve harminchatan vannak az állatfarmon .

- Mivel én állatpszichológiát tanultam, ezért nem akartam, hogy csak itt lézengjenek ennyien, így kitaláltam, hogy mindegyiküket elkezdem tanítani. Nem csak a kutyákat tanítottam, hanem a kecskéket, a lovakat és a malacokat is. A kecskéim például végigmennek az agility pályán, pacsit és puszit adnak és két lábra is tudnak állni, ha szépen megkérem őket. A malacok is átmennek az akadályon, leülnek, és ugyanezt megcsinálják a lovaim is. Még a Hollandiából származó alpakáim is szívesen tanulnak, akikre azt mondják, hogy a világon semmit sem értenek. Calao, a hím alpaka egy igazi bájgúnár, imád udvarolni a csajoknak, aki megtetszik neki, azt jól arcon is csókolja - mesélte a tulajdonos.

A kutyák is rengeteg trükköt tudnak, Mancs képes fára mászni, freestyle-ozni, labdázni is tud a gyerekekkel úgy, hogy visszadobja azt. Ért olaszul, s követi az utasításokat is, illetve két lábra állva megtartja az orrán a játékát. A farmon több mentett állat is él, ilyen Fülöp, a miniló, akit a vágóhídról hozott el Rózsa, egy másikat, Mimózát egy bántalmazó gazdától mentett meg . Van még több süni, kacsa, mókus és két jópofa coati medve, akik szívesen bújnak az emberekhez, s aki Mangónak, a nősténynek megtetszik, azonnal a nyakába ugrik, s kis hajsimogatással, fejbirizgálással kedveskedik neki. De Papaya, a hím is nagyon barátságos, a lányokhoz szívesen odabújik egy kis simogatásra.



A MancsRanch állatai sok meghívást kapnak különböző gyerekprogramokra, iskolákban vesznek részt, ahol a kicsiknek rengeteg örömöt szereznek. Rózsa főállása mellett látja el az állatokat, ami hatalmas feladat.

- Munka előtt korán reggel kijövök az állatokhoz, ellátom őket, rendet rakok, majd délután visszajövök hozzájuk. Sokszor úgy vagyok vele, hogy mikor megérkezem, az van a fejemben fáradtan, hogy milyen jó lenne már lepihenni a kényelmes ágyban. Aztán mindig rájövök, hogy ami igazán kikapcsol, a nagyszerű állataim, akik egy húzós, stresszel teli nap után is meg tudnak nyugtatni.

- Szerencsésnek mondom magam, sokan keresnek fel minket, s mindenki boldogan és feltöltődve szokott távozni tőlünk. Sokan visszatérnek a farmra aminek nagyon örülök, s jó látni az embereken, hogy boldoggá teszi őket a testközeli, harmonikus kapcsolat az állatokkal. A jövőre nézve konkrét terveim nincsenek, igyekszem továbbra is boldoggá tenni az állatokat, s tanítani őket, ameddig csak tehetem. Várjuk a felkéréseket is, szívesen megyünk születésnapokra, esküvőre, vállalati rendezvényekre és falunapokra is.