Szupergyors internethálózatot építettek ki a Szigetvári járásban

Optikai kábeles, gigabitképes hírközlő hálózatot épített ki a Szigetvári járásban egy több mint 870 millió forintos fejlesztéssel a "TARR" Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. - közölte a szekszárdi székhelyű társaság az MTI-vel.



Közleményükben azt írták: a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 784 millió forintos támogatásával megvalósított fejlesztés eredményeként újgenerációs hírközlő hálózat épült ki a Szigetvári járásban a Szupergyors Internet Program keretében.



Közölték: a 871 millió forint összköltségű beruházással a járás harmincöt településén, több mint 2800 háztartás részére építettek ki szélessávú hírközlő hálózatot.



A fejlesztésnek köszönhetően a településeken olyan vezetékes hírközlő hálózatok épültek ki, melyek elméleti letöltési sebessége meghaladja a pályázati felhívásban jelölt 30 Mbit/s-ot, igény esetén rendelkezésre bocsátva az akár 1 Gbit/s-os sebességű szélessávú internet szolgáltatást is - részletezték a kommünikében.



Kitértek rá: a Szigetvári járáson felül, a "TARR" Kft. további járásokban is lehetőséget kapott gigabites internetet is biztosító elektronikus hírközlő hálózatok kiépítésére, így az idei évben már több mint 18 ezer háztartás részére vált elérhetővé a szélessávú internetezés lehetősége.



A több mint harminc esztendeje alapított, több mint 300 főt foglalkoztató magyar tulajdonú TARR Kft. a nyilvános cégadatok szerint tavaly 12,563 milliárd forint nettó árbevétel mellett 1,684 milliárd forint adózott eredményt ért el, míg egy évvel korábban 11,850 milliárd forint bevétellel és 1,674 milliárdos profittal zárta az esztendőt.