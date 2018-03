Széllel, faggyal, ónos esővel és havazással folytatódik a hosszú hétvége

Nagy széllel fagyos levegő érkezik Magyarország térségébe, s ónos esőre, havazásra is számítani kell az ünnepi hosszú hétvége további részében - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön a honlapján. Kiemelték, hogy az ország jelentős részén szélsőséges időjárásra kell felkészülni, ezért azt javasolják: szombat délutántól, aki csak teheti, ne induljon útnak, vagy előre tájékozódjon a legfrissebb időjárás-előrejelzésekből.



Azt írták: a következő napokban a 2013. március 14-15-én tapasztaltakhoz hasonló időjárási eseményekre kell számítani. 2013. március 14-én délután előbb északnyugat felől, majd a Kárpátokat megkerülve, később a Zempléni-hegység környékén északról tört be a hideg.



A meteorológiai szolgálat számításai szerint a hétvégén többfelé 10, néhol 20 centiméternél is több hó hullhat. A viharos szél magas hótorlaszokat emelhet.



Vasárnap napközben a szél jelentős gyengülésével és a havazás fokozatos megszűnésével együtt országszerte javulhatnak a közlekedési viszonyok. Ugyanakkor megjegyezték: hétfőn dél felől újabb havazás éri el a térséget.



Az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzésük szerint pénteken túlnyomóan borult lesz az ég, kezdetben még sokfelé, délután egyre inkább keleten valószínű további eső, zápor, délután délnyugat felől átmenetileg felszakadozhat a felhőzet. A légmozgás megélénkül, néhol meg is erősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet plusz 2 és plusz 8 fok között várható, északkeleten lesz a hűvösebb. Napközben többnyire plusz 7-12 fokig, de a Dél-Dunántúlon akár 13-15 fokig is felmelegszik a levegő.



Szombaton borult lesz az ég és országos, kiadós csapadékra lehet számítani. A hajnali óráktól dél, délnyugat felől eső kezdődik, amelyet északon már délelőtt hó válthat fel. Délután főként keleten és délen átmenetileg ónos eső is eshet. Késő estére a délkeleti tájak kivételével az ország nagy részén alakulhat ki hótakaró. A szél folyamatosan erősödni fog, estére nagy területen viharossá fokozódik, ezért hófúvásokra is számítani kell. A leghidegebb órákban mínusz 1 és plusz 6, napközben plusz 1 és 10 fok között alakul a hőmérséklet. Megjegyezték azt is, hogy gyorsan lehűl a levegő.



Vasárnap reggelre gyengül a csapadék, napközben szórványosan valószínű kisebb havazás, hózápor. Erős, kezdetben helyenként még viharos lehet a szél, emiatt a nap első felében további hófúvások lehetnek. Délutánra mérséklődik a légmozgás. A minimumhőmérséklet mínusz 10 és mínusz 3 fok között valószínű. A nappali maximumok mínusz 5 és plusz 2 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.