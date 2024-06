Széfben rejtegette vagyonát egy baranyai drogkereskedő pár - Videó!

Dílereket vontak ki a forgalomból a Szigetvári Rendőrkapitányság nyomozói. Kristály és biofű volt a portéka.

A szigetvári rendőrök még június 4-én tartottak kutatást egy gyöngyösmelléki pár otthonában, mert információjuk volt, hogy új pszichoaktív anyagot értékesítenek. A lakhelyükön kábítószergyanús anyagokat, valamint az előállításra és terjesztésre használt eszközöket találtak, és foglaltak le.

A nyomozók egy ladi ingatlanban is kutatást tartottak, ahol találtak egy lezárt széfet, felmerült, hogy esetleg abban tartják a bűnös vagyont.









Felnyitásához szakember segítségét kellett kérni, a széfben több mint 5 millió forintot és aranynak tűnő ékszereket találtak a nyomozók. Két lakóingatlan és négy személygépkocsi zár alá vételét is elrendelték kollégáink.

A rendőrök már hosszabb ideje figyelték a 29 éves férfit és 45 éves élettársát, majd a megfelelő pillanatban lecsaptak rájuk.

A kereskedő duó huzamosabb ideje rendszeresen adott el kristályt, illetve biofüvet a hozzájuk érkező vevőknek.

A pár „munkáját" segítette egy 38 éves gyöngyösmelléki, valamint egy 31 éves patapoklosi férfi is, akik ott laktak náluk, és a kristály porciózásából, illetve a biofű előállításból is kivették a részüket. A rendőrök több tucat fogyasztót kézre kerítettek már, a vármegye határait is túllépő vevőkör feltérképezése folyamatban van.

Az ügyben valamennyi gyanúsított letartóztatását elrendelte a bíróság. Ellenük bűnszövetségben elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt nyomoz a Szigetvári Rendőrkapitányság.