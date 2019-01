Szabadulószobával is várja leendő hallgatóit a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola

Csocsó- és pinpongasztal, az egyiptomi fogságot és az onnan való menekvést modellező szabadulószoba is fogadja a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolára (PPHF) érkezőket. A főiskola 1742 óta íródó történetében először áll az élén a másfél esztendeje kinevezett dr. Kovács Gusztáv (képünkön) személyében laikus rektor, aki amondó, az egyházi és a világi dolgok szembeállítása álkérdés, mivel az egyház ebben a világban létezik. A PPHF február 6-án nyílt napra várja az érdeklődőket s a leendő hallgatóikat.

- Már megbocsásson, de valahogy nem így képzel el az ember egy hittudományi főiskolát, mint amilyen az Önöké.

- Mire gondol - kérdezett vissza dr. Kovács Gusztáv, a PPHH rektora.

- Csocsó, pinpongasztal, készülő kávézó, szabadulószoba is található az épületben, ráadásul nem egy szigorú tekintetű papi személy, hanem egy világi fiatalember fogadja az érkezőt rektorként. Úgy tűnik, sikerült betörnie „új időknek új dalaival".

- Elképzelhető, hogy még mindig sok tévképzet él velünk kapcsolatban. 2008 óta főiskolánkon már nem képezünk kispapokat, egyrészt hittanári szakképzettséget lehet nálunk szerezni, amely hitoktatói, hittanára munkakör betöltésére képesít, másrészt tanári szakképzettséget, amely feljogosít mindazon munkakörök betöltésére, ahova pedagógus végzettséget írnak elő. Tehát a hallgatóink világiak. Én magam is laikusként végeztem a főiskolán. Egyre nagyobb szerepet kapnak világiak az egyház életében, fogalmazhatunk úgy is, hogy ez talán egyike az új idők új jeleinek. Ennek dacára természetesen meglepődtem, amikor Udvardy György püspök atya felkért a feladatra.

- Milyen szellemi fogódzót, útmutatót talált a megbízatás ellátáshoz?

- A gondolkodásomat alapvetően meghatározza a II. Vatikáni zsinat szemlélete, amely nyitott a mai ember öröme és félelmei iránt. A zsinat szelleme nyitotta meg a lehetőséget a laikusok számára is, hogy tudásukkal kivehessék a részüket az egyház életéből. Úgy gondolom, az egyházi és a világi dolgok szembeállítása valójában álkérdés, mivel az egyház ebben a világban létezik. Azt kell kutatni, Isten hogy cselekszik ma a világban és oda kell figyelni az emberek örömére és aggódására. A hit és a vallás nem valami ráadás, hanem az élet természetes része. Ezt a szemléletet szeretném átadni a hallgatóknak is.

- Kik tanítanak a főiskolán?

Névjegy Kovács Gusztáv Kőszegen született 1980-ban. Tanulmányait Pécsett, Ausztráliában és Ausztriában végezte. Filozófus, teológus és angoltanár, 2008-ban Bécsben teológiából doktorált. A Magyar Rektori Konferencia legfiatalabb tagja másfél esztendeje vezeti a pécsi főiskolát.

- Tizenöt oktatónk van, többségük rangos külföldi egyetemen szerzett diplomát, úgyhogy tudjuk, látjuk, mi történik a teológiai képzés élvonalában. Külön öröm és büszkeség, hogy külföldről is sikerül hazacsábítanunk oktatókat. Anyagiakban még nem vagyunk ugyan a legversenyképesebbek, sok másban viszont igen. Ilyen például a kiszámíthatóság és a nyugalom

- Jelenleg több mint kétszáz nappali és esti tagozatos hallgatójuk van. Milyen pálya- és jövőképet tudnak számukra kínálni?

- Nem lesznek elhelyezkedési gondjaik. Végzőseink munkájára nagy igény mutatkozik, az egyházmegye várja a jól képzett hittanárokat, teológusokat és katekétákat. Aki pedig tovább tanulna, tudományos fokozatokat szerezhet például a Pécsi Tudományegyetemen is. Szorosan együttműködünk a Pécsi Egyházmegye más intézményeivel és tudjuk, hogy a főiskoláról kikerülő hallgatók egyszer majd a mi munkatársaink lesznek.

- Honnan érkeznek a főiskolára a hallgatók?

- Nappali tagozatos hallgatóink egy része egyházi középiskolákból, de világi gimnáziumokból is érkeznek. Az esti tagozatosok viszont a társadalom legkülönbözőbb rétegeiből jelentkeznek. Jár hozzánk például most egy hetven év feletti biológus professzor, aki itt keresi a választ az emberi élet nagy kérdéseire.

- Hogyan toborozzák a diákjaikat?

- Szájról-szájra terjed a főiskola híre, a már hozzánk járók közül sokaknak köszönhetünk új diákokat. Másrészről használjuk a modern kommunikációs csatornákat is, például a Facebookot. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy aki kíváncsi ránk, meg tudjon ismerni bennünket. Ezt a célt szolgálja a nyílt napunk is, amire idén február 6-án kerül sor, s természetesen mindenkit szeretettel várunk. Az előadások mellett diákjaink is beszélgetnek az érdeklődőkkel, s naná, hogy a szabadulószobát is kipróbáljuk közösen.