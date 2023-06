Suunto Vertical - új, fejlett sportórák!

A közelmúltban került sor a Suunto Vertical karóra legújabb sorozatának világpremierjére. Ezek fejlett és multifunkcionális prémium sportórák. A finn gyártó a cég történetében először gyárt napelemes sportórákat. Mit kínál a legújabb Suunto Vertical sorozat? Milyen előnyei vannak ezeknek a karóráknak, és kiknek készültek?



A sportolók imádni fogják a Suunto Vertical okosórát!



A Suunto Vertical karórákat sportolóknak tervezték. A beépített funkciók lehetővé teszik a kezdő sportolók számára, hogy nyomon kövessék és rögzítsék fizikai aktivitásukat.

Közel száz beépített sportmód és érzékelő figyeli a sportoló egészségi állapotát, és minden paraméterét. Ezenkívül a karóra rendelkezik egy dedikált Suunto App alkalmazással, ahol a felhasználó megtervezheti az edzést. A beépített alkalmazás jelentést készít, és jelzi az edzés paramétereit, valamint eredményeit. A legújabb Suunto Vertical karóra kiemelkedő tartóssággal rendelkezik. Az okosóra az amerikai kritériumok szerinti szigorú katonai teszteken ment át. Megbízható és funkcionális gép, amelyet 100 százalékban megújuló energiaforrások felhasználásával gyártanak. A Vertical sorozat órái nem bocsátanak ki szén-dioxidot a légkörbe, így nem károsítják a környezetet.



Suunto Vertical, avagy robusztus és intelligens karórák!



Az a sportoló, aki úgy dönt, hogy a Suunto Vertical sorozat óráját vásárolja meg, egy innovatív és modern terméket kap. A megvalósított modern technológiák és funkciók teszik a karórákat funkcionálissá. Az okosóra rendkívül robusztus kialakítású, többféle színválasztékban kapható. A karórák két másik változatban is kaphatók, azaz acél tokkal - standard karórák, és titániumból készült szolár változatban. A napelemes változat beépített akkumulátorral rendelkezik, amely 30%-kal meghosszabbítja az időt. A mobil kialakítás és a készülék kis súlya tökéletesen illeszkedik bármelyik csuklóra, és biztosítja a kényelmet a fizikai aktivitás során. A készülék nagyított és érintésérzékeny 1,4"-os kijelzővel van felszerelve. Ezenkívül három lapos gombot helyeztek el a karórán, amelyekkel bármikor lezárható és feloldható az óra. Továbbá a Suunto Vertical készülék nagyon hosszú élettartamú akkumulátorral van felszerelve.

A finn márka egy nagyon praktikus megoldást alkalmazott a karóráinál. A Suunto Vertical okosóra öt okos üzemmóddal rendelkezik, amelyeket a felhasználó fizikai aktivitás közben választhat. Ezek az üzemmódok a következők: Performance, Endurance, Ultra, Tour és Custom. A Performance mód azoknak a sportolóknak szól, akik szeretnék rögzíteni a teljesítményüket. Minden adatot és paramétert másodpercenként rögzít. A karóra üzemideje ebben az üzemmódban körülbelül 60 óra a normál változatban, míg a napelemes változatban akár 85 óra is lehet. Az Endurance mód a normál üzemmód GPS rendszerekkel és egysávos követéssel. Másodpercenként méri a pulzusszámot, és bluetooth, GPS és rezgés funkciók engedélyezésével működik. Változattól függően akár 90 és 140 óra között is üzemel. Az Ultra és a Tour üzemmódok nem rendelkeznek a bluetooth, a GPS és a csuklós pulzusmérés engedélyezésének lehetőségével. Az Ultra 140 óráig, a Tour pedig 500 óráig bírja a standard változatban. A Custom módban a felhasználó saját igényei szerint testre szabhatja a karórát.



A Suunto Vertical karórák ingyenes navigációt jelentenek!



A Suunto karórák a karórák új generációjának élvonalába tartoznak. A készülékek precíz és mobil navigációs készletekkel rendelkeznek. A Suunto Vertical sorozat részletes offline térképrendszerrel és nagy nyomon követési pontossággal rendelkezik. Az ingyenes offline térképrendszer útvonal- és POI pontok-navigációt, valamint a rétegek közötti zoom funkciót kínál. A beépített memóriának köszönhetően a térkép elmenthető és letölthető Wi-Fi-n keresztül. Az ezen karórákhoz dedikált Suunto App alkalmazás hozzáférést biztosít az útfelület-információkat tartalmazó térképekhez. A fejlett technológiának köszönhetően a felhasználó valós időben követheti a terepviszonyokat, és háromféle változatban jelenítheti meg a térképeket. Ezenkívül a térkép különböző szintű skálázása és a rétegek közötti zoom funkció is telepítve van. A Suunto Vertical sorozat premier karórái hosszú élettartamú akkumulátort, napelemes töltést és ingyenes offline térképeket kínálnak a felhasználónak, de fizikai aktivitás közben is rendelkeznek paraméterkövetéssel. Az karóra akár 95 sportolási móddal is rendelkezik. Ideális választás kezdő sportolók számára. A Suunto Vertical a felhasználó számára egy jelentést kínál, amely egy külön erre a célra készült alkalmazásban készül, és jelzi a sportoló által elért paramétereket és eredményeket. A jelentés információkat tartalmaz a fizikai aktivitás időtartamáról, a tempó- és pulzusmérésekről, a megtett távolságról, a megtett lépések számáról és a fizikai aktivitás közbeni átlagos futósebességről. Ezenkívül egy ilyen jelentés rögzíti az elégetett kalóriák számával kapcsolatos adatokat, a regenerálódáshoz szükséges időre vonatkozó információkat, az intenzitási indexet és sok más szükséges számot.

Innovatív technológia csak a Suunto Verticalban



A nemrégiben piacra dobott modern Suunto Vertical sorozatú karórák egyre népszerűbbek. A sportoló edzésben és a kezdő sportoló számára nélkülözhetetlen eszköz. A készülék rendkívül hosszú élettartamú akkumulátorral, több sportmóddal és innovatív kialakítással rendelkezik. Minden edzés megtervezhető és elemezhető a dedikált Suunto App alkalmazás által generált jelentésekben. Ezek a funkcionális okosórák máris hódítani kezdtek a piacon!