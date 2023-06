Sokmilliós drogfogásuk volt a pécsi zsaruknak, 7000 adag megy a lecsóba - Videó!

Csaknem egy liter amfetaminolajat foglalt le a KR NNI pécsi egysége egy 45 éves pincehelyi lakostól. A külföldről hazahozott, flakonokba rejtett folyadékból mintegy 7000 adag - közel 25 millió forint értékű - kábítószert tudott volna előállítani. A múlt héten elfogott férfit a bíróság a hétvégén letartóztatta.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály pécsi osztálya a Készenléti Rendőrség bevetési egységével közösen 2023. május 26-án hajnalban pincehelyi otthonában ütött rajta a férfin. Épp akkor, amikor Hollandiából hazaérve, bérelt kocsijával leparkolt a háza előtt. Elfogása után a nyomozók a Tamási Rendőrkapitányság munkatársainak a segítségével mind az általa használt gépkocsit, mind az ingatlanát átkutatták.

Az autóból több grillgyújtós műanyagflakon került elő, benne összesen 1 liter folyadékkal, ami a gyorsteszt alapján amfetaminra adott pozitív jelzést.

Ezen túl a rendőrök a kocsiban találtak még egy fehér porral teli kis tasakot is, míg a lakásban különböző helyeken további ismeretlen fehér port, illetve folyadékot is, de előkerültek még a kábítószer adagolásához szükséges különböző eszközök is, úgymint mérleg, illetve simítózáras tasakok is.

A kutatás során talált porokat, folyadékokat és különböző eszközöket a nyomozók lefoglalták, majd szakértői vizsgálatnak vetették alá.









Mint azt a szakvélemény kimondta, a flakonokban lévő olajos folyadékból amfetamin és 1-PEA volt kimutatható, amik kábítószernek minősülnek. Így a férfit a KR NNI pécsi nyomozói jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer birtoklásával gyanúsították meg, majd bűnügyi őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

Az akcióval a KR NNI mintegy 7000 adag kábítószer piacra kerülését akadályozta meg. Az 1 liter amfetaminolajból ugyanis a reális számítások szerint ennyi adagot tudott volna előállítani a férfi. S a feketepiacon közel 25 millió forintot tudott volna rajta keresni.

A 45 éves pincehelyi férfit, aki ellen bírósági szakban - kábítószer-kereskedelem és ittas vezetés miatt - szintén büntetőeljárás van folyamatban, a Szekszárdi Járásbíróság 2023. május 28-án letartóztatásba helyezte.

Az ügynek itt koránt sincs vége, hiszen a nyomozók vizsgálják, hogy a férfi kitől szerezhette be a drogot, illetve milyen vevői körnek értékesítette volna azt tovább.