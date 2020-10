Sok vér tapadt Móritz Sándor sebész kezéhez, de a pályán lábbal, fejjel igyekezett tisztázni

Egy pirossal

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Hernádnémeti településen született dr. Móritz Sándor, 1940. február 8-án. Labdarúgóként megfordult Miskolcon, Debrecenben, a fővárosban, no meg Pécsett is. A hazai élvonalban 164 mérkőzésen volt a pályán, ebből 7-szer nem a Dózsa mezében. Góljainak száma 3, kiállítva egyszer volt középső védőként, 1963 és 1969 között az élvonalban. Szerepelt az U23-as válogatottban, miközben az orvosi egyetemen is helytállt hallgatóként. Határozottan fejelt, de ennél is fontosabb, hogy képes volt a társakat lelkesíteni, már-már belehajszolni a győzelembe.