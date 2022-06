Rövidesen megindul a Tiszti Kaszinó felújításának tervezése - Régi fényében ragyoghat

Visszanyeri régi fényét a pécsi Király utca ikonikus épülete, a Tiszti Kaszinó (korábban Nemzeti Kaszinó, Fegyveres Erők Klubja). A Mathias Corvinus Collegium (MCC) előkészítette az ingatlan tervezését, összeállította a tervezési programot. Jelenleg az épület tervezőjének kiválasztása, a közbeszerzési eljárás zajlik, amely hamarosan a végéhez közelít, közölte a Mathias Corvinus Collegium (MCC).

Az MCC valamennyi jogi előírást és törvényi szabályt betart az építési projekttel kapcsolatban, Pécs város vezetésével is együttműködve, transzparens módon tájékoztatja a közvéleményt és a város polgárait a nagy múltú épülettel kapcsolatos fejleményekről.

Az épület átalakításával az MCC célja, hogy a Király és a Mária utcára nyíló telken egy, a legtehetségesebb pécsi és baranyai diákok képzésének megfelelő, korszerű, de a történeti értékeket is őrző, valamint ismét virágzó városi közösségi életnek otthont adó épületegyüttest alakítson ki. A kivitelezés része a századfordulón épült műemléki főépület teljes körű felújítása, valamint új oktatási épületek, épületrészek kialakítása.

Az MCC azon is dolgozik, hogy az épület megújulásával a kommunizmus alatt ejtett sebeket is begyógyítsa. Terveik szerint az épület régi fényét és funkcióját szimbolikusan is megjelenítő elemeket, dísztárgyakat is visszaszereznek és mutatnak be az új központban.

A tervező kiválasztása után az épületnek először a teljes körű felmérése, majd koncepcionális és vázlattervei készülnek el. Miután az MCC elfogadta a terveket, megkezdődhet az építési engedélyezési eljárás, amely az intézmény tervei szerint még az idén befejeződhet. A megvalósuláshoz szükséges kiviteli tervek elkészültével pedig megindulhat a kivitelező kiválasztása.

A Pécsi Tiszti Kaszinó felújításával az MCC egy új, magas színvonalú épületben folytathatja az általános, középiskolás és egyetemista diákok tehetséggondozását, a város pedig egy új kulturális épülettel gazdagodik. Az MCC célja tehát, hogy néhány év múlva a legendás Tiszti Kaszinó újra régi fényében ragyogjon úgy, hogy a tehetséges magyar fiatalok ingyenes tehetséggondozását és a helyi közösségépítést szolgálja. A Pécsi Tiszti Kaszinó felújítását követően az ingatlan oktatási-tehetséggondozási központként és mintegy 150 fiatalnak helyet adó, bentlakásos diákszállásként működik majd.

Az MCC Fiatal Tehetség Program már 2015 óta működik Pécsett, az azóta indított évfolyamokon 50 általános iskolás végzett, jelenleg pedig négy évfolyamon, közel 100 fiatal vesz részt a pécsi központ képzésein. A jövőben pedig a Középiskolás Programmal - amely jelenleg több mint 60 Pécsről érkező diákot számlál - és az Egyetemi Programmal is szeretnének jelen lenni a városban.

Az MCC a vidéki központjai létrehozásával értékeket is ment. Azzal, hogy tehetséggondozó centrumokat hoz létre, felújítja, megóvja a nagy múltú, de sok esetben rossz állapotú, elhanyagolt vagy használaton kívüli épületeket. Minden ingatlan esetében hangsúlyosan figyel a környezeti fenntarthatóságra, a tájba illeszkedő kivitelezésre, a kulturális értékek, az épített örökség megóvására, és kizárólag olyan fejlesztéseket valósít meg, amelyek a közösség javát szolgálják, összhangban állnak a lakosság érdekeivel, valamint hozzájárulnak a helyi gazdaság bővüléséhez is.

A Mathias Corvinus Collegium mára már 15 magyarországi (Győr, Szombathely, Zalaegerszeg, Veszprém, Székesfehérvár, Szekszárd, Pécs, Budapest, Szolnok, Kecskemét, Szeged, Debrecen, Miskolc, Békéscsaba, Nyíregyháza), és 9 külhoni helyszínen (Beregszász, Arad, Nagyvárad, Szatmárnémeti, Kolozsvár, Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy) van jelen. Az MCC Kárpát-medence-szerte tehát összesen 24 képzési központtal rendelkezik és 5300 diák képzését valósítja meg. A tervek szerint pedig néhány éven belül 35 helyszínre juttatják el képzéseiket, és összesen 10 000 fiatal oktatását fogják biztosítani.