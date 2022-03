Részeg sofőr is okozott balesetet Baranyában múlt héten

Az elmúlt héten egy ember meghalt, 12-en pedig megsérültek a baranyai utakon.

Baranya megye közútjain március 21-e és 27-e között összesen 58 közlekedési baleset történt, amelyből 13 személyi sérüléssel járt.

A sérüléses balesetek során kilencen könnyebben, míg hárman súlyosan megsérültek, egy személy pedig életét vesztette.

Az elmúlt héten is a gyorshajtás volt a legfőbb baleseti ok, de történt baleset szabálytalan kanyarodás, elsőbbségadás elmulasztása, követési távolság be nem tartása, valamint szabálytalan előzés miatt is.

Ittasság gyanúja egy balesetet okozó sofőrnél merült fel.