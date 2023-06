Rengeteg droggal bukott le egy pécsi rendezvényszervező - Videón az elfogás!

A KR NNI pécsi osztálya a Baranya vármegyei rendőrökkel közösen fogta el azt a 33 éves pécsi férfit, akinek lakásában közel 3 kilogramm, különböző típusú kábítószert találtak. A drog nagy részét abban a csomagban találták meg, amelyet a gyanúsított egy jelenleg zajló fesztiválra készített össze. Elfogását követően a rendőrök bűnügyi őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály pécsi osztályának felderítő munkája során került látókörbe a 33 éves pécsi férfi, aki a beszerzett információk alapján nagy mennyiségű kábítószert tárolt a hozzá köthető ingatlanokban.

Az egyébként rendezvényszervezéssel foglalkozó férfi az egyik legnagyobb közösségi oldalon hirdette techno partijait, amelyek élményelemeit úgy tűnik még illegális szerekkel is fokozhatta.

A nyomozók megszervezték az akciót, amelybe a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság „Mecsek" Közterületi Támogató Alosztály munkatársait is bevonták. A férfit ők fogták el, míg pécsi lakásában, pécsi irodájában és egy hozzá köthető budapesti ingatlanban a kutatást a KR NNI pécsi egysége végezte.









Ennek során összesen 2,8 kilogramm kábítószert foglaltak le a nyomozók. Megtalálható volt nála a drog szinte teljes tárháza, amit az előzetes szakértői vizsgálatok is alátámasztottak: amfetamin, ecstasy, hasis, marihuána, GHB, kokain, kábítószerrel ízesített házi sütemény, de még LSD bélyeg is.

Ezek nagy része már kiporciózott adagokban be volt pakolva abba a csomagba, amit egy hazai fesztiválra készített össze, feltételezhetően azzal a szándékkal, hogy azt ott értékesítse.

A hozzá köthető ingatlanokban a rendőrök a drogon kívül annak méréséhez, adagolásához és fogyasztásához szükséges eszközöket, valamint 1,3 millió forint készpénzt is lefoglaltak.

Az akcióval a KR NNI mintegy 2500 adag kábítószer piacra kerülését akadályozta meg, amelynek feketepiaci értéke közel 8 millió forint.

A férfit előállítását követően jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer birtoklásával gyanúsították meg, majd bűnügyi őrizetbe vették, és a Pécsi Járási Ügyészségen kezdeményezték letartóztatását.

Az ügynek itt koránt sincs vége. A nyomozók vizsgálják, hogy a férfi kitől vagy kiktől szerezte be a kábítószert, és azt is, hogy az értékesítésben volt-e segítsége. Így vélelmezhetően a gyanúsítotti kör a jövőben bővülni fog.