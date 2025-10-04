Péterffy Attila, Pécs balliberális polgármestere is részt vett a betiltott Pécs Pride-on

Néhány ezren gyűltek össze szombaton délután a Kossuth téren, ahonnan elindult az LMBTQ-felvonulás. Az egyébként a rendőrség által betiltott rendezvény résztvevői között feltűnt Péterffy Attila, Pécs balliberális polgármestere is. A menet Pécs belvárosán haladt a Tettye felé, a rendőrség nem avatkozott közbe, sőt, szabaddá tette számukra az utat, amikor ellentüntetők álltak eléjük.

Az LMBTQ-felvonulás előtt a CitizenGO szervezésében ellentüntetést tartottak Pécsett, az Indóház térről indulva a Kossuth térre érkezett meg a csoport. A résztvevők a családok mellett emelték fel szavukat.

Ezt követően a Szent István térre vonultak át, ahol közös imádságot mondtak el.

Mindeközben a Kossuth téren gyülekeztek a Pécs Pride-ra érkezők. Nagyjából két-háromezren lehettek, közöttük sokan voltak külföldiek.

Megjelent Péterffy Attila, Pécs polgármestere is, aki azt mondta újságíróknak, hogy azért jött el, mert fel akarja emelni a hangját az ellen, hogy a Pécs Pride felvonulóinak sérülnek az alapjogai, és csorbul a véleményszabadságuk. - Az elmúlt években úgy éreztem, az a feladatom, hogy biztosítsam, hogy aki ki akarja fejezni a véleményét, az szabadon tehesse.

Hozzátette, most "olyan határt léptünk át, ami miatt most már itt vagyok én is."

A menet a Széchenyi tér felé indult el, ahol ellentüntetők próbálták meg útjukat állni. A rendőrök határozottan közbeléptek, megakadályozták, hogy az ellentüntetők a menet részvevői közé vegyüljenek, így némi szóváltáson kívül egyéb atrocitás ott nem volt.

Később viszont egy férfi műanyag palackkal a kezében hadonászott, s állítólag több embert meg is ütött a vonulók közül. Őt a rendőrök elfogták.

A menet végcélja a Tettye tér volt, ahol beszédekkel -mások mellett Péterffy is szónokolt - ért véget a betiltott gyűlés.

