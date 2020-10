Péterffy Attila nem követi, kinek, milyen erotikus tanácsot ad Bodnár Imre ügyvéd

A kedden tartott pécsi közgyűlésen arról is kérdezték Péterffy Attilát, Pécs polgármesterét, mit szól ahhoz, hogy a város főátvilágítója, Bodnár Imre ügyvéd Varga Judit miniszter egyik jogi témában tett videóját úgy kommentálta, hogy „inkább pornózott volna". Meg is érkezett a válasz.

A Fidesz-frakcióban helyet foglaló Barkóczi Csaba arra volt kíváncsi, elhatárolódik-e a polgármester Bodnár Imre posztjától, illetve képesnek tartja-e az ügyvédet elfogulatlanul, pártatlanul dolgozni úgy, hogy közben ellenérzésekkel van tele a jobboldallal szemben, amiről szerinte az ominózus kommentje is tanúskodik.

- Semmilyen formában nem követem, kinek, milyen erotikus tanácsokat ad Bodnár Imre - kezdte válaszát Péterffy Attila. - Konkrétan nem is érdekel. Minden egyes munkatársamat szakmai alapon igyekszem kiválogatni. Az, hogy hova, mit jegyez, az az ő magánügye. Nem határolódom el tőle. A kampányidőszakban is voltak hasonló, általam nem ismert bejegyzések miatt kellemetlen perceim. Ebben a helyzetben is azt tudom mondani, hogy amennyiben így van, amit állít, mert én nem olvastam, akkor nem örülök neki. Nem tartom szerencsésnek és elegánsnak, hogy eszetlen módon nyilatkoznak a szakértő munkatársaim. De nem határolódom el - zárta mondandóját Pécs polgármestere.