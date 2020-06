Pécsi orvosokat és ápolókat tüntettek ki kedden a Semmelweis Nap alkalmából

Áldozatos, a járványhelyzet alatt is töretlen, magas színvonalú munkáját köszönte meg a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (PTE KK) vezetése több, mint 80 munkatársának, akik Semmelweis-nap alkalmából kedden vehettek át elismeréseket a Palatinus Hotel Bartók termében.

„A PTE Klinikai Központjában naponta több mint 6000 főt kezelnek a járóbeteg-ellátásban, a fekvőbeteg-ellátásban pedig naponta 1000-1200 személy ellátása, gyógyítása történik. Ez hatalmas szám.

Ma itt vannak azok a dolgozók, akik egymás mellett, egymást kiegészítve dolgoznak az év minden napján."

- mondott köszönetet a tavaly megkezdett hagyományt folytatva emelkedett, ünnepi hangulatú rendezvényen Sebestyén Andor, a KK elnöke.



"Megindító volt, ahogyan a COVID-helyzetre a KK dolgozói reagáltak, azonnal empátiával és maximális szaktudással álltak hozzá"

- idézett fel a közelmúltból személyes tapasztalatokat Betlehem József professzor, a PTE rektorhelyettese, majd hozzátette: "Büszkék lehetünk rájuk! Megtapasztalhattuk, hogy helyt tudunk állni egy járvány közepén is. Azt a hallatlan áldotatos munkát, amit láthattunk, máskor is fel kell mutatnia ennek a csapatnak. Respektáljuk és segítsük egymást a legnehezebb időkben is!"



"A Semmelweisi elveket - mivel vakcinánk, gyógyszerünk pillanatnyilag még nincs - tudtuk egyedül szem előtt tartani." - jegyezte meg Kollár Lajos miniszteri főtanácsadó, aki kiemelte: A kormány időben meghozott döntései mellett a legnagyobb szerepe az egészségügyi dolgozók munkájának volt abban, hogy relatíve enyhe lefolyású maradt a járvány Magyarországon. A miniszteri főtánacsadó utalt arra is: megindult az egészségügy átalakítása, az elkövetkezendő két évben várhatóan már látványos változásokat fogunk észlelni. Horváth Zoltán kormánymegbízott szintén a koronavírus-járványról, és az egészségügyi elékezett meg.



A Klinikai Központ 31 szervezeti egységében több mint 3500 munkatárs közül 81 fő részesült különböző kitüntetésekben.



Az Emberi Erőforrások Minisztere Elismerő Oklevelét adta át Prof. Dr. Kollár Lajos Miniszteri Főtanácsadó a PTE Klinikai Központ Sürgősségi Stroke Munkacsoportjának, a PTE Klinikai Központ Sürgősségi Orvostani Tanszék, Sürgősségi Betegellátó Osztály szakdolgozói közösségének, Dr. Kocsis Bélának, aki az Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet egyetemi docense és a Regionális Kutatásetikai Bizottság Titkára, Richterné Radóczy Csillának a Klinikai Központ Elnöki Hivatal igazgatási ügyintézőjének, továbbá Jenei Zoltánnak, az egyetem leköszönő kancellárjának.

Dr. Sebestyén Andor, a Klinikai Központ elnöke Pro Patiente díjat adományozott sok éven át végzett, kiemelkedő gyógyító, diagnosztikai, megelőző és innovációs tevékenységéért Prof. Dr. Mezősi Emesének, az I.sz. Belgyógyászati Klinika általános igazgatóhelyettesének, Dr. Arany Antalnak, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika klinikai főorvosának, és Dr. Illényi Lászlónak, a Sebészeti Klinika egyetemi docensének.

A PTE Klinikai Központ elnöke Árpádházi Szent Erzsébet Emlékérmet adományozott Románné Csörnyei Orsolyának, a Klinikai Központ Idegsebészeti Klinika ápolásszakmai igazgató-helyettesének több mint három évtizeden át a betegellátás és az ápolástudomány területén végzett kiemelkedő szakmai tevékenységéért.

Elismerést vehetett át Melegh Béla professzor, az Orvosi Genetikai Intézet leköszönő vezetője, több évtizedes munkássága elismeréseként.

Elnöki Dicséretben 72 klinikai munkatárs részesült gyógyító, ápoló, gyógyítást és ápolást segítő, továbbá az egészségügyi munkavégzést támogató áldozatos, magas színvonalú munkája elismeréseként.