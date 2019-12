Pécsi Fidesz: a Péterffy Attila körül felálló horrorkoalíció új politikai kifizetőhelyeket létesített

Közleményben reagált a Fidesz pécsi-frakciója és elnökség Péterffy Attila, Pécs polgármesterének kijelentéseire, mely szerint az előző városvezetés túlárazott ügyvédi szerződéseket is kötött. A Fidesz szerint álságos az új balliberális vezetés mostani nyilatkozata, hiszen éppen ők voltak, akik 2010 előtt egyrészt kifosztották a kasszát, másrészt 50 milliárd forintot is meghaladó adósságot és egy teljességgel működésképtelen önkormányzatot hagytak maguk után, harmadrészt ezért még meg is jutalmazták magukat 3 milliárd forint prémiumot kiosztva, olykor napjában többször is.

Az önkormányzat "sajtókapcsolati tanácsadója" pénteken délelőtt szerkesztőségünkhöz eljuttatott sajtóanyaga szerint a korábbi városvezetést túlárazott ügyvédi szerződéseket is kötött.





"Mint ismert, az önkormányzat, a városi cégek és intézmények átvilágítása, valamint az elszámoltatás kiemelt helyen szerepelt Péterffy Attila polgármester vállalásai között a választási kampányban. Regnáló polgármesterként legelső lépéseinek egyike volt ennek a folyamatnak a megindítása. Ez a munka jelenleg is zajlik, a pénteki sajtóeseményen ennek a legfrissebb eredményéről számolt be a polgármester és Bodnár Imre ügyvéd.

Péterffy Attila egyebek mellett arra is megbízást adott jogászok egy csapatának, hogy Pécs város önkormányzata, cégei és intézményei ügyvédi megbízásainak átvilágítását elvégezzék.

Az eredményekből kitűnt, hogy 2015 és 2019 között, azaz az előző fideszes városvezetés utolsó ötéves ciklusában a város önkormányzata, annak cégei és intézményei összesen mintegy 1,3 milliárd forintot fizettek ki ügyvédi megbízási díjakra. Vannak kirívóan sokat foglalkoztatott ügyvédek és irodák. A fideszes szolnoki polgármester fia, Szalai Ferenc ügyvédi irodája 226 millió, Kamondi Mónika 180 millió, Bódis Krisztina pedig140 millió forintot kapott a várostól és cégeitől az előző ötéves önkormányzati ciklusban.

Jogi szakértők szerint az adott cég/intézmény nagyságát, tevékenységét, valamint a jogi szolgáltatások mértékét megvizsgálva évente mintegy 80-90 millió forinttal lehetett volna csökkenteni ezeket a költségeket. A szakértői vélemény alapján tehát ezek a szerződések a kifizetett összeg mintegy 30 százalékával voltak túlárazva.

Péterffy Attila leszögezte: korábbi vállalásainak akkor tesz eleget, ha nem hagyja, hogy a jövőben indokolatlan, túlárazott ügyvédi szerződésekre folyjon el a pécsi adófizetők pénze. Az ilyen és ehhez hasonló átvilágítások célja az, hogy elzárják a pénzcsapokat.

Ezen a konkrét területen a következő változásokat fogja bevezetni Pécs októberben megválasztott polgármestere:

- A túlárazott ügyvédi megbízási szerződéseket december 15-éig megszüntetteti.

- A jövőben csak elvégzett munka után jár díjazás - nem lesznek átalánydíjas megbízások, nem lesznek fix havidíjak.

- Mostantól kizárólag óradíj alapú megbízásokat, határozatlan időtartamú szerződéseket köt az önkormányzat, a cégei és intézményei.

- Mivel az ügyvédi tevékenység bizalmi viszonyon alapul, a jövőben csak 30 napos felmondási idővel köttetnek ilyen szerződések", olvasható a dokumentumban.

A Fidesz pécsi frakciója és elnöksége nem sokkal később közleményben reagált:

"Szeretnénk felhívni Polgármester Úr figyelmét arra a tényre, hogy a takarékosabb működés érdekében éppen a FIDESZ volt az, amely 2010-ben szakított azzal a pazarló szocialista módszerrel, amely tanácsadók sokaságát alkalmazta a városháza és a városi cégek környékén. Többek között ennek köszönhetően sikerült lefaragni a ciklus végére a szocialisták idején folyamatosan meglévő 5-6 milliárd forintos éves költségvetési hiányt és 2018-ra már 4.7 milliárd forintos többlettel sikerült zárni az évet.

Álságos az új balliberális vezetés mostani nyilatkozata, hiszen éppen ők voltak, akik 2010 előtt egyrészt kifosztották a kasszát, másrészt 50 milliárd forintot is meghaladó adósságot és egy teljességgel működésképtelen önkormányzatot hagytak maguk után, harmadrészt ezért még meg is jutalmazták magukat 3 milliárd forint prémiumot kiosztva, olykor napjában többször is.

Úgy tűnik azonban, hogy semmit sem tanultak saját hibáikból, hiszen a Péterffy Attila körül felálló horror-koalíció első döntéseivel új politikai kifizetőhelyeket létesített, például a Momentum országos szóvivőjének havi több mint 500 ezer forintos fizetéssel, de említhetnénk a helyi DK vezetőjét, Kunszt Mártát is, aki szintén tanácsadó lett havi 200 ezer forintért. Csak ez a két tétel a ciklus végéig egy jó állapotú mecsekoldali családi ház árába kerül az önkormányzatnak", írták.

Egyébiránt az önkormányzat és cégei kb. 4000 embernek adnak munkát a városban, az önkormányzat vagyona kb. 150 milliárd forint, ezt folyamatosan üzemeltetni kell, aminek egyik jelentős része jogi feladat is. Az önkormányzat és cégei az elmúlt ciklusban több száz pályázaton vettek részt sikeresen, illetve részesültek támogatásban 100 milliárdos értékben. Ennek felhasználása rendkívül szigorú jogszabályi feltételek mellett lehetséges, amely a legtöbb esetben speciális jogi szakértelmet is igényel. Ennek ellenére az elmúlt ciklusban az önkormányzat és cégei működési költségeinek arányait tekintve rendkívül kis részét fordította jogi szakember igénybevételére.

Ha valami a jelen ügyben pazarló és teljesen felesleges, akkor az az, hogy Péterffy Attila ehhez a nyilvánvalóan csak hangulatkeltést célzó kimutatásához külsős fizetett ügyvédeket alkalmazott. Vajon miért volt szükség Péterffy Attilának fizetnie egy ügyvédcsapatot azért, hogy ezt a kimutatást elkészítse, hiszen az önkormányzatnál és a cégeknél minden szerződés, így például az igénybe vett ügyvédi szolgáltatásokra vonatkozó szerződések is rendelkezésre állnak, tehát egy tőle már megszokott polgármesteri utasítással ezeket a szerződéseket is bekérhette volna, ingyen.