Pécs egyetlen Poldi nénijével csak kevesen mernek ujjat húzni a Hősök terén

Hat évvel ezelőtt kezdték meg a munkát a parkőrök Pécsett a Poldi-program keretében azzal a céllal, hogy kevesebb legyen a rongálás és a szemét a közterületeken. Talán meglepő, de a Poldik között már egy hölgy is tevékenykedik a Hősök terén. A karakán Poldi néni, Balogh Zoltánné mindenkit rendre utasít, így a rongálóknak nem sok esélyük van balhézni a Hősök tere környékén.

Sajnos Pécsett is előfordul olykor, hogy szétverik a közterületen elhelyezett utcabútorokat, rongálnak, firkálnak a falakra, szemetelnek, s persze a parkokat sem kímélik.



Páva Zsolt, Pécs polgármestere javaslatára az önkormányzat még 2011-ben határozta el, hogy a népszerű ifjúsági film, az Égigérő fű főszereplőjének, Poldi bácsinak a nevét használva akciót indít a közterek védelme érdekében. Megelégelték ugyanis a belvárosban és a 2010-es pécsi Európa Kulturális Fővárosa program során felújított köztereken elszaporodó vandalizmust.

A Poldi-program 2012 óta működik Pécsett, azóta számos esetben avatkoztak be a parkőrök segítségével a közterület-felügyelet és a rendőrség emberei bűncselekmények megelőzésébe. Uránvárosban, Kertvárosban, a Belvárosban és Meszes területein négy Poldi bácsi ügyel a rendre, míg a Hősök terén egy Poldi néni vigyáz a park és a környék területeire.

Megérkezésünkkor Balogh Zoltánné Zsuzsanna, a város egyetlen női parkőre már rendre utasított pár fiatalt, akik a Hősök terén szerettek volna sörözni. Elmondása szerint nőként is helyt lehet állni ebben a szakmában, s ő kifejezetten szereti munkáját.

Az 57 éves asszony Tolna megyéből érkezett, édesapja miatt költöztek Pécsre, aki akkoriban az Árpádtetőn kapott munkát. Korábban a Mecsekvidéki Vendéglátó Zrt.-nél dolgozott, majd közmunkában is tevékenykedett főnökként, végül parkőrként is kipróbálta magát, amit máig is szívesen csinál.

Feladatai közé tartozik a tér és a környék figyelése, s ha valami nem stimmel, azonnal jelentenie kell. Szemmel tartja a buszmegállót is, ahol az emberek előszeretettel dohányoznak, ami tilos. Elmesélte lapunknak, hogy a legtöbb probléma a Bányásznapok alkalmával történik a környéken, ilyenkor még inkább figyelnie kell az emberekre. Ebben az időszakban az alkohol hatására több a balhé és a verekedés, de a többség általában tudomásul veszi, ha rászólnak.