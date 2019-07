Panelházak korszerűsítésére írt ki pályázatot a pécsi önkormányzat - Továbbiak is lesznek

Panelházak közös helyiségeinek energetikai korszerűsítésére írt ki pályázatot a pécsi önkormányzat, összesen 50 millió forintra pályázhatnak szeptember 30-ig a városi panelházak lakói, számolt be róla a PécsMa.hu.

Kővári János, az Összefogás Pécsért Egyesület (ÖPE) elnöke pénteki sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy elindult a pályázatok beadásának időszaka, mely szeptember végéig tart majd.

Idén összesen 50 millió forintot különített el a városi közgyűlés a költségvetésből a célra.

A maximálisan, lakásonként 50 ezer forintnyi támogatást lehet elérni, vagyis egy 10 emeletes ház esetében, ahol 40 lakás van, összesen kétmillió forint lehet a támogatási összeg. A pályázok a segítséget a teljes költség 50 százalékára igényelhetik.

A cél a közös helyiségek - például a lépcsőházak és tárolók - korszerűsítése energiamegtakarítással. Ezt többek között szigeteléssel, nyílászáró cserével, a világítás korszerűsítésével, akár a liftek napenergiával való működtetésével lehet megoldani a politikus szerint.

Mindez nemcsak a város energiafogyasztásának szempontjából fontos, de a rezsicsökkentést is szolgálja. A kezdeményezés harmadik fontos hozadéka szerinte az, hogy a helyi kisvállalkozók lehetőséget kapnak a munkálatok elvégzésére.

- A városi közintézményekben közel ötmilliárd forintnyi épületenergetikai fejlesztés történt az elmúlt tíz évben, most szeretnénk elindítani a lakosság körében is ezt a folyamatot. Méghozzá nem úgy, mint annak idején a szocialista városvezetés, akik 2006 és 2009 között hitelből támogatták a panellakások szigetelését, amit az önkormányzat gyakorlatilag ma is nyög. Most a büdzsében megtakarított összegből különítettünk el pénzt a pályázat kiírásához. Ez az összeg nem elég a város összes panelházának, így további pályázatok meghirdetését is tervezzük - mondta el Kővári János.

Hozzátette, két országos pályázat is létezik már évek óta, melyeknek a lakások energetikai fejlesztést szolgálják, de olyan anyagi támogatás eddig nem volt, melyet a közös helyiségekre fordíthatnának.

A politikus kiemelte, azok a panelházak, melyek szeptember végéig nem tudnak lakógyűlést összehívni, és így nincs lehetőségük pályázatot leadni, jövőre számíthatnak támogatásra, amennyiben a költségvetési egyensúly ezt megengedi. Ugyanez vonatkozik azokra az épületekre is, amelyekre esetleg nem jut a mostani 50 milliós keretből. Ha pedig nem érkezik elég pályázat, és marad még a összegből, meghosszabbítják majd a pályázati határidőt, mondta. Elmondta azt is, hogy ha az önkormányzat az idei évhez hasonlóan továbbra is képes lesz megtakarításokra, elképzelhető, hogy a program a jövőben kiterjeszthető lesz, nem csak panelházakra.