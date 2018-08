Ötvös Csöpi csettintene: a víz kiváló, a strandok rendben vannak, rengeteg a vendég a Balatonnál

Megmaradtak a szabadstrandok

Az utóbbi időben híresztelések keltek szárnyra arról, hogy már csak fizetős helyeken lehet megmártózni a Balatonban. Nos, ez nem igaz. Az elmúlt években valóban több olyan szakaszt is kijelöltek, ahova belépőjeggyel mehetnek a vendégek, de ez nem jelenti azt, hogy megszűnt volna az ingyenes fürdőzés lehetősége. Továbbra is számos - a nagyobb településeken általában öt-hat - kiépített szabadstrand működik a déli parton, de az északi oldalon is találhatóak ilyen helyek.