Ötven éve adták át az uránvárosi 17 emeletest, Pécs jelenlegi legmagasabb lakóházát

A Pécsett, az Ybl Miklós út, illetve a Dr. Veress Endre út sarkán álló épületben immár fél évszázada laknak emberek, 1971. május 28-án adták át. A helyi látványosság amúgy jó statikai állapotban van, de akadnak a korral járó betegségei.



Tizenhét emelet, összesen 102 lakással. Ha mindegyikben legalább hárman élnének, az 306 főt jelentene. Egy kisebb baranyai falu lélekszámát. Ekkora építményhez már jár egy gondnok is. Aki nem más, mint Vajda Kornél, ő amúgy építészmérnök, de ennek nincs köze ahhoz, hogy övé lett a feladat.

Szerinte ez a véletlen műve, meg esetleg azé a tényé, miszerint örökölhette nagyapjától, hogy sok mindent meg tud csinálni. Mert a papa igazi ezermester

volt.

Százkét lakás A tervező az ÁÉTV volt, az építész Fodor László. Statikusként Kovács Jánost említik a források. A négy gépész neve: Szőke Lajos, Szalay Sándor, Bartos Dénes, Kótai József. A Baranyamegyei ÁÉV vállalta a kivitelezést. Haris Vince Korbély Győzővel párban a főépítésvezetői feladatokat látta el. A Mecseki Ércbányászati Vállalat volt a beruházó. A

tervezés 1967-től 1968-ig tartott. Az építés 1968-től 1971-ig húzódott el. Pont 102 lakás kapott helyet a falak között, szintenként 6. Az összköltség 22 737 000 forintra rúgott.



- Mivel úgynevezett csúszó zsalus megoldással, sok-sok vasalással, betonnal készültek a tartóelemek, ezért statikai gondokról nem szólhatunk - árulta el Vajda Kornél. - Mindezt azért fontos hangsúlyozni, lévén, a már elbontott másik toronyház a Szigeti úton teljesen más eljárással nőtt ki a földből. Tehát itt nagy az állékonysági biztonság. Ennek ellenére, azért nem teljesen felhőtlen a jelen.



- A gondok miből fakadnak?



- Korábban a háznak akadtak plusz bevételei. Például a tetőn lévő reklámból, de még a

portaszolgálat is kiterjedtebb volt, mint gondolnánk. Mivel eléggé központi helyen áll a

betonkolosszus, és állandó szolgálat is működött az épületben, ezért más házak liftes ügyeletét szintén ellátták. De a források elapadtak, a 24 órás felügyelet előbb lerövidült, azt követően pedig megszűnt. Jelentősebb felhalmozott közös pénz viszont nem jött létre a múltban, ezért most minden felújítást nagyon meg kell fontolnunk.



- Gépészetileg is el vannak maradva?



- Két lift szállítja a lakókat, egy úgynevezett teherszállításra is alkalmas, meg egy személylift. Ha ezek meghibásodnak, akkor gyakran bizony milliós tételekkel kell számolnunk. Az elektromos vezetékrendszer sem korszerű, ezért a bővítéseknek határt kell szabnunk. Ötven évvel korábban nem léteztek ilyen teljesítményű légkondicionáló eszközök, mint manapság. De az elektromos sütők is hatalmas energia felvevők. Az emberek egyre több villamos energiával működő berendezést használnak, nálunk meg rengeteg lakás van egy lépcsőházban.



- A külső falak tökéletesen biztonságosak?



- Sajnos, egyre inkább nem lesznek azok! Senkit sem szeretnék rémisztgetni, ám a

homlokzatok dísz drótüvegei néhol már meg-megmozdultak, kezd kitöredezni belőlük a

fixáláshoz használt gitt. Ez nagy szél esetén gond, márpedig itt valamiért örökké jelentős a légmozgás. Ezeknek az elemeknek az ellenőrzése is nagyon költséges, ha cserélni kell, akkor az ilyen üvegek ára hihetetlenül magas. Volt lehulló vakolatból eredő javítás is, de szerencsére még nem történt tragédia. Sok lakó cserélte már le a nyílászáróit, de a lépcsőház ablakai is megérettek a változásra. A házat szintén illene leszigetelni, de sajnos a méretei miatt nem vehetett részt a panelprogramos felújítási lehetőségekben.



- Összességében, ennek ellenére sem veszélyes a 17 emeletes?



- Az ötvennel nem lehet vitatkozni, az egy megmásíthatatlan kor. Mégis, a teljes lakótömb kimondottan jónak nevezhető, szerkezeti szempontok alapján. Ráadásul a lakóközösség sem rossz. Valaha rangja volt az egésznek, ma is egy jelkép, csupán törődni kell vele, méghozzá sokat.