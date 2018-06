Ötezernél is több egészségügyi vizsgálatot végeztek el

Nagy érdeklődéssel zajlott Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramjának pécsi eseménye.



A program keretében megvalósuló Danone Pécsi Családi Nap során több mint 1000 látogató vett részt az életmód programokon, bemutatótokon, dietetikai és életmód tanácsadáson, valamint átfogó szűrővizsgálatokon. A nap során a szűrőprogram munkatársai mintegy 5100 ingyenes vizsgálatot végeztek el a helyi és környező lakosság körében. Az összesen 37 féle átfogó vizsgálat mellett 30 életmód pont, látványos anatómiai bemutató és a program kiemelt stratégiai partnerének, a Danone-nak köszönhetően az egészséges életmóddal kapcsolatos edukációs játékok is a program részét képezték.





Köztudott tény, hogy korai felismeréssel a legtöbb súlyos betegség könnyebben kezelhető, és ezáltal akár a teljes gyógyulás is elérhető. A legtöbben azonban nem vesznek részt rendszeresen szűréseken. Többek között ezen is próbál segíteni a nemzetközileg elismert átfogó szűrőprogram, melynek a pécsi Széchenyi téren felállított állomásán a résztvevők az Európai Unióban használt korszerű vizsgálati eszközökkel kaphattak képet az egészségi állapotukról. Mindezt egy helyen és egy időben, azonnali kiértékeléssel.



A komplex állapotfelmérés mellett a szűrőprogram helyszínein az érdeklődők 30 életmód ponton kérhettek tanácsot a mindennapos egészséges életvitellel kapcsolatban. Többek között a dohányzásról való leszokásban, az egészséges táplálkozás, és a szükséges testmozgás terén is segítséget kaphattak a látogatók. Nagy sikernek örvendett a látványos 3D-s anatómiai bemutató is, mely virtuális valóságszemüvegek segítségével nyújtott bepillantást az emberi test működésébe.



A helyszínen felállított Danone sátorban a játszva tanulás jegyében az egészséges életvitellel és táplálkozással ismerkedhettek meg a látogatók. A programon a résztvevők kérdéseiket is feltehették a cég együttműködő partnerének, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének (MDOSZ) dietetikusai számára, a játékos GifyMata fotózáson pedig maradandó emlékkel is gazdagodhattak a vendégek.



„A Danone-nál nagyon fontosnak tartjuk, hogy a lehető legtöbb az egészséges életvitelt támogató programban részt vegyünk, - mondta el Fabrizio Sforza, a Danone Magyarország Kft. országos vezetője. - Az egészséges élethez egészséges táplálkozás kell, ehhez pedig ügyelnünk kell a Földünk 'egészségére' is. Ez a vállalatunk új stratégiájának, az 'Egy életünk van és egy bolygónk' programnak is a lényege. Hívószóként fogalmaztuk meg ezt minden partnerünk számára, akikkel közösen tehetünk a helyi népegészségügyi kihívások megoldásáért. Ezért volt számunkra fontos, hogy támogassuk Magyarország átfogó szűrőprogramját is."