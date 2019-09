Óriási siker: a pécsi zongorista, Balogh Ádám második lett a Bartók Világversenyen

A rangos nemzetközi zsűri a szombati nagyzenekari döntő után hozta meg a végső határozatot. A döntőben Balogh Ádám Liszt Ferenc A-dúr zongoraversenyét játszotta.

A pécsi muzsikus családból származó Balogh Ádám az új nemzedék igazi zongoratehetsége. Koncertezett már New Yorkban, Berlinben és Zágrábban, nincs, akit ne varázsolnának el Ádám melódiái, aki Junior Prima díjat is kapott korábban. Most újabb hatalmas sikert ért el: a Zeneakadémia idei, ezúttal zongoristák számára rendezett Bartók Világversenyének második helyezettje lett.

Szokolay Ádám lett az első, a harmadik helyen pedig Peter Klimo végzett. A három zongorista a Nemzeti Filharmonikusok kíséretében, Hamar Zsolt vezényletével játszotta választott versenyművét.

Balogh Ádám koncertmeghívást nyert a Bartók Rádiótól a Márványterembe, a Cziffra Fesztiváltól, az Óbudai Danubia Zenekartól, a Pannon Filharmonikusoktól, a Zeneakadémiától és a zsűritag Klara Min kezdeményezésére a New York Concert Artists & Associates révén a Classical Bridge fesztiválra.



A fiatal művészt tavaly Ifjúsági Tüke-díjjal tünttete ki a Tüke Alapítvány.

Balogh Ádám 1997-ben született Pécsett. Hétévesen kezdett zongorázni a kiváló zenetanárnő, Megyimoreczné Schmidt Ildikó tanárnőnél.

12 évesen felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kivételes Tehetségek Osztályába.



Számos hazai és nemzetközi verseny győztese, fődíjasa. Legszebb eredményeit a közelmúltban érte el. Az amerikai Cooper Nemzetközi Zongoraversenyen döntőbe jutott, és az egyik legrangosabb, Texasban megrendezett zongoraverseny, a Cliburn Junior kategóriában pedig különdíjjal gazdagodhatott.

2017 márciusában, New Yorkban a Világkörüli Bemutatkozó Meghallgatás nevű versenyen vett részt, ahol bejutott a háromfős döntőbe.

Zenei sikerei mellett 2016-ban végzős gimnazistaként a Pécsi Árpád Fejedelem gimnázium legrangosabb díját, az Árpád díjat vehette át. 2017. októberében Junior Prima díjjal jutalmazták kimagasló zenei munkásságát.