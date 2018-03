Őri László: Mellár Tamás valljon végre színt, nem akarunk Furfangos Kamillókat!

Hiteles-e az a politikus, Mellár Tamás, aki mára az összes politikai közösséget megjárta, a rendszerváltó MDF-től kezdve a FIDESZ-en, az LMP-n, Bokros Lajos, majd Fodor Gábor pártján keresztül, a Jobbikkal kacérkodva, egészen Gyurcsányig süllyedt, tette fel a kérdést pénteken tartott sajtótájékoztatóján Őri László, Pécs alpolgármestere. Többek között arra is választ vár a baranyai 1-es választókerületben képviselőjelöltként induló Mellár Tamástól, miért akarja elvenni a családi adókedvezményeket, s mikor mondott igazat a migrációval kapcsolatos álláspontjáról.





- A napokban kezembe került a Heti Válasz, s elolvastam a Mellár Tamással készült nagyinterjút, ami a Furfangos Kamillóról szóló gyerekmesét juttatta eszembe - vágott mondandója közepébe pénteki sajtótájékoztatóján Őri László (képünkön). - Furfangos Kamilló egy kalandos kedvű kis kaméleon, aki különös kedvét lelte abban, hogy az erdő lakóit meglepje, zavarba hozza a váratlan színeváltozásával. A sok csintalanság vége az lett, hogy Kamillónak már senki nem hitt, és azóta azzal próbálkozik, hogy hogyan változtassa meg a világ színét.

Őri László kifejtette, Mellár Tamás a szóban forgó interjúban - korábbi álláspontjával szemben - azt mondta, keményebben ellenzi a bevándorlást, mint a Fidesz. Felidézte azt is, hogy az ATV Egyenes beszéd című műsorában Mellár Tamás úgy fogalmazott, hogy kormányváltás esetén szükségesnek tartaná, hogy a társasági adót sávosan emeljék fel, a családtámogatási rendszerrel kapcsolatban pedig arról beszélt, hogy azt radikálisan át kell alakítani.

- Nem csak a mesék világában vannak Furfangos Kamillók - jelentette ki Őri László. Nem ártatlan gyerekmese, hanem komoly veszély az, amikor egy közszereplésre készülő politikus profi módon akar féligazságokkal megtéveszteni embereket.



Hozzátette, ha tudni akarjuk, kik a mai magyar valóság Furfangos Kamillói, elég, ha felteszünk nekik pár kérdést a migrációról, az ország védelméről, a családok támogatásáról, az adórendszerről. A válaszok lakmuszpapírként mutatják meg, kicsodák és hogyan akarják az országot, a várost a maguk színére változtatni, hogyan akarják a magyar emberek, a pécsiek eredményeit tönkre tenni.

- Pécsett is megjelent egy Furfangos Kamilló, Mellár Tamás. A pécsiek nevében, a korát tiszteletben tartva kérdezem Mellár Tamástól, miért akarja elvenni a családi adókedvezményt? Miért akarja megemelni a társasági adót? Miért akarja a külföldi multikat támogatni? Miért veszélyezteti a magyar vállalkozók és munkavállalók megélhetését? Mellár korábban a migrációt támogatta, a kvótanépszavazáson igennel voksolt, most pedig ellenzi. Mikor mondott igazat és mikor hazudott Mellár Tamás?

- Ezekre a kérdésekre nem csak én, hanem a pécsi polgárok is várják a választ. Tudnunk kell, hogy mi van az álarc mögött, az ígéretek mögött. De magunknak is fel kell tenni a kérdést: - hiteles-e az a politikus, aki mára az összes politikai közösséget megjárta, a rendszerváltó MDF-től kezdve a Fideszen, az LMP-n, Bokros Lajos, majd Fodor Gábor pártján keresztül, a Jobbikkal kacérkodva, egészen Gyurcsányig süllyedt. Aki a politikai pályafutása során csak azt tudta bizonyítani, hogy sikertelen, hogy az értékválasztásában maga is bizonytalan.

- Ma még nem sikerült a Furfangos Kamillóknak a világot becsapni. Eddig csak a maguk bőrét tudták elszínezni. A világot, a jövőnket ne hagyjuk átfesteni. Az áprilisi választások tétje: az ország, a város, a családok biztonságának, megvédése, eredményeink megőrzése a felelőtlen politikai kalandoroktól - zárta sajtótájékoztatóját Őri László.