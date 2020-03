Önkéntes hulladékvadászok segítik megszabadítani Baranyát az illegális szeméthalmoktól

Számos olyan baranyai helyszínt jelöltek a Hulladékvadász internetes oldalon, ahol illegálisan lerakott szeméthegyek csúfítják a közterületet. A civil kezdeményezésre létrejött honlap és applikáció segítségével bárki bejelentést tehet, ha hasonló környezetszennyezéssel szembesül.

Orbán Viktor miniszterelnök februári évértékelőjén hirdette meg az úgynevezett klíma- és természetvédelmi akciótervet. A cselekvéssorozat egyik eleme, hogy két éven belül országszerte felszámolják az illegálisan lerakott hulladékhalmokat, aki pedig ilyen módon próbál megszabadulni a szeméttől, komoly büntetésre számíthat.

Hogy - a politikai állásponttól függetlenül - pozitív és előremutató célkitűzés megvalósuljon, a civilek önkéntes munkájára is szükség van. Ebben nyújt nagy segítséget a Hulladékvadász nevű internetes oldal, illetve a hozzá kapcsolódó applikáció. A felületet működtető Jövő Öko-Nemzedéke (JÖN) Alapítvány tagjai megunták, hogy piszkos szemétdombhoz hasonlít a közvetlen környezetük, és ez ellen hajlandóak is tenni.

A honlapon és az alkalmazáson lehetőség van arra, hogy bárki bejelentést tegyen illegálisan lerakott hulladékról, amelynek megjelölheti a pontos helyét, valamint képeket is csatolhat. Az alapítvány a beérkezett információkat továbbítja az adott önkormányzat felé.

Szebenyi Péter, a JÖN Alapítvány kuratóriumi elnöke munkatársunknak elmondta, szemétszedési akciókat is szerveznek, sőt a megvalósítás anyagi részéhez is segítséget nyújtanak egy új rendszeren keresztül, amely a Hulladékvadász by Zeewa nevet viseli.

Úgy tapasztalja, egyre inkább fogékonyak az emberek a környezetvédelemre, mind többen ragadnak kesztyűt és zsákot. Az alapítvány ezért ebben az évben nagy energiát fordít a helyi csoportok szervezésére, támogatására annak érdekében, hogy Baranyában is megalakuljanak az úgynevezett JÖN közösségek.

A hulladekvadasz.hu térképét böngészve látható, hogy sajnos Baranyában sincs hiány szeméthalmokból. Pláne, hogy bőven nem került még fel az összes illegális hulladéklerakó hely! A bejelentések elsősorban Pécsről, illetve a város környékéről érkeztek: a helyszínek között többek közt a Havi-hegyi út, az egykori Áper laktanya, a Szőlő és az Iparsziget utcák, valamint a Dobogó dűlő szerepel. A megyeszékhely közelében pedig többek közt keszüi és görcsönyi szeméthalmokról kaptak jelzést.

A probléma Mohácson is jelen van. A Duna mellett, a Cigány-zátony közelében évek óta csúfítja a festői tájat egy illegális lerakóhely, ahol több tonna hulladék hever. A területet már több alkalommal megtisztították, ám időről időre újra telehordják azt szeméttel.



