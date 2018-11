Ön is hozzájárulhat pécsi gyerekek szebb karácsonyához régi, kidobásra szánt holmikkal

Adománygyűjtést szervez a Smart Ingatlan pécsi csapata karácsonyra rászoruló gyermekeknek. Segíteni bárki tud, s így hozzájárulhat egy család szebb karácsonyához.

A pécsi Smart Ingatlan csapata egy igazán jó ötlettel állt elő idén, a Gyermekmosoly Alapítvánnyal együtt gyűjtenek össze olyan, költözés során kidobásra kerülő holmikat, amelyek a rászoruló családoknak jól jönnének karácsonykor. Elsősorban gyermekruhákra, műkarácsonyfára, könyvekre, játékokra, s iskolai szerekre lenne szükség, később pedig további gyűjtéseket is szeretne szervezni a csapat.

Aki adományozna, Törökné Nagy Gabriellával tudja felvenni a kapcsolatot a 06 30/723-3738-as számon, de Facebookon a Smart Ingatlan Pécs oldalán részletesebb leírást is találhatnak. Az alapítványtól házhoz is mennek az összegyűjtött felajánlásokért, de személyesen is be lehet vinni. Már eddig is sokan segítettek, több zsák is összegyűlt már az eseményre. A gyűjtés december 15-ig tart, s a pécsi vásárcsarnok emeletén is leadhatók lesznek az ajándékok.

A csapat egyébként már több pécsi helyszínen is segédkezett, s december után is szeretnének hasonló eseményeket tartani. Jelenleg tizenhatan tevékenykednek a munkahelyen, 2014-ben indult a hálózat. Novemberben kiérdemelték a legszerethetőbb munkahely címet, megelőzve többek között a Starbucks-ot és az Ikeát is.

A költözés során rengeteg értékes dolgot hagynak maguk után az emberek, amiket mások szívesen felhasználnának. A Smart Ingatlan csapata pedig ezzel az akcióval a tulajdonosok dolgát is könnyebbé szeretné tenni, mivel sokaknak macera utánanézni annak, hogy hová tudná leadni ezeket a holmikat, s az elszállíttatás sem olcsó és egyszerű. Ha bárkinek ilyen gondja adódna a jövőben, a karácsonyi adományozástól függetlenül, bátran keresheti a SMART Ingatlant, biztosan segíteni fognak.