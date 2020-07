Olvasói levél: nagyon pörög a pécsi vásár, de vajon miért tűntek el a kutyák?

Rendszeresen járunk a gyerekekkel a pécsi vásárba, ahol az egyik legkedveltebb elfoglaltságunk volt az állatvásár felkeresése. Néhány hónapja azonban szinte senki nem árul kutyakölyköket. Vajon miért - tette fel a kérdést olvasónk.

„Amikor a járvány után ismét megnyitották a vásárteret, örömmel tapasztaltam, hogy szinte minden úgy megy tovább, mintha mi sem történt volna, rengeteg az árus, rengeteg a kuncsaft. Nézelődőkből pedig mintha még több is lenne, mint korábban.



Ezen nem is csodálkozom, hiszen magam is nagyon szívesen megyek ki a gyerekkel a pécsi vásárba, mindig látunk valami érdekeset, kellemesen telik az idő, s még egy lángos is simán belefér a családi költségvetésbe.



Azon viszont nagyon meglepődtem, hogy a vásár újra nyitását követően szinte teljesen eltűntek a kutyát árusító. Legfeljebb csak néhányan árulnak kölyköket, de olyan is volt, hogy senki - ezzel szemben régebben legalább húsz-harminc csomagtartóból kínálták a kutyákat.



Az állatvásár ettől függetlenül pezseg, baromfit, díszhalat vagy éppen nyulat bármekkora tételben vásárolhat, aki akar, de nyilván sokaknak hiányoznak a kutyák, hiszen gyerekes szülőként tudom, mennyire kedvelik a kicsik az állatvásár kutyás részét.



Próbáltam érdeklődni attól a néhány eladótól, aki mégis kint volt, hogy ugyan, hol lehetnek a többiek, de egyenes választ senkitől nem kaptam, inkább csak kitérő feleleteket. Mindez azt sejteti, hogy nem véletlenről van szó, és pláne nem arról, hogy éppen ezekben a hetekben nem születtek kiskutyák.



Aztán beszéltem másokkal, akik nálam kicsit jobban tájékozottabbak kutyaügyekben - biztosat ők sem tudtak, de legalább nem beszéltek mellé.

Szerintük az állhat a dolog hátterében, hogy a hatóságok sokkal nagyobb figyelmet szentelnek a kutyaszaporítók tevékenységének, mint korábban, sőt, a NAV is sűrűn felbukkant az állatvásárban, nyugtát ugye, meg szinte senki nem ad. Mindezek mellett állítólag - pont a járvány miatt - az olasz piac is bebukott, ahova nagyon sok magyar kutyakölyköt vittek, sokszor nyomorúságos körülmények között, s ezért sokan feladták korábbi tevékenységüket.



Mindenesetre jó lenne többet tudni ezekről a dolgokról, szeretném, ha az illetékes hatóságok is beszámolnának tapasztalataikról", írta olvasónk.