Nyomozást indított a rendőrség a mohácsi városházáról eltűnt iratok miatt

Okirattal való visszaélés miatt, ismeretlen tettes ellen rendelte el a nyomozást a rendőrség azt követően, hogy hogy a mohácsi aljegyző feljelentést tett pénteken a városházáról eltűnt iratok miatt.

Amint arról beszámoltunk , a múlt vasárnap tartott időközi választás után, hétfőre virradó éjszaka ismeretlenek jártak a városházán, ahonnan iratokkal távoztak.

Az esetet megörökítette a biztonsági kamera. Pávkovics Gábor, Mohács polgármesterének korábbi közlése szerint a felvételeken négy ismeretlen személy látszik, akik bemennek a városházára, majd onnan dobozokkal távoznak. A rejtélyes látogatók zseb- és fejlámpákkal voltak felszerelkezve.

Az ügyben a mohácsi aljegyző feljelentést tett, a felvételeket pedig átadták a rendőröknek.



Csorbai Ferenc, Mohács korábbi, MSZP-s polgármestere időköben közösségi oldalán elismerte, ő járt a hivatalban a választást követő éjszakán. Azt írta, csak a személyes holmiját vitte magával, iratokról nem tett említést.

Múlt csütörtökön, az átadás-átvételre Csorbai Ferenc viszont iratokat vitt magával, s azt átadta Pávkovics Gábornak.

Ez a találkozó egyébként mintegy négy órán keresztül tartott, s még pénteken is folytatódott. Szó esett természetesen a hétfőre virradó éjszaka történtekről is. Mohács polgármestere szerint Csorbai Ferenc szóban is megerősítette, ő járt az épületben, ennek okára azonban nem adott magyarázatot.

Mohács polgármestere lapunknak akkor azt mondta, pályázatokkal kapcsolatos dokumentumokról, szerződésekről, teljesítési igazolásokról van szó.

Kedden a rendőrség azt közölte, hétfőn nyomozást rendeltek el okirattal visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen. Az ügy részleteiről a nyomozás érdekeire való tekintettel bővebb tájékoztatást ugyanakkor nem kívánnak adni.