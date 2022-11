Nemzetközi grafikai fesztivált rendeznek Pécsett

A plakátok és a tervezőgrafikai műfajként kevéssé ismert mozgó animációk a fő témái a GraphicPécs2022 nemzetközi grafikai fesztiválnak, amelyet november 10. és 20. között tartanak Pécsett.



A Pécsi Galéria korábbi Plakátok/Posters című nemzetközi kiállításainak hagyományait folytató eseményen a tárlatok mellett szakmai beszélgetésekkel, könyvbemutatókkal és filmvetítésekkel is várják az érdeklődőket - áll a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.-nek az eseményt beharangozó tájékoztató anyagában.



Kiemelték, hogy a Zsolnay-negyed M21 Galériájában ötven ország neves tervezőgrafikusainak ötszáz plakátjából, öt külföldi és öt hazai művészeti egyetem hallgatóinak interaktív plakátjaiból és Czakó Zsolt grafikusművész-designer televíziós főcímeiből nyílik kiállítás.



A Pécsi Galéria az intézmény archívumának válogatott plakátjait mutatja be, a Művészetek és Irodalom Háza - Martyn Galéria Markó Nándor pécsi tervezőgrafikus és animációs művész munkáit tárja a közönség elé, a Nádor Galéria a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara (PTE-MK) elmúlt tíz évének kiemelkedő hallgatói alkotásaival jelentkezik - tették hozzá.



A fesztivál résztvevői magyarországi és külföldi szakértők tolmácsolásában megismerkedhetnek a filmfőcímek és televíziós inzertek, azaz a "motiondesign" múltjával és jelenével is.



A tizenegy napos programsorozat idején a Király utcai üzletek kirakatában a PTE-MK tervezőgrafika szakos hallgatóinak és a Pécsi Művészeti Gimnázium grafika szakos tanulóinak munkái láthatók.



Felhívták a figyelmet arra, hogy az m21 Galéria kivételével minden helyszín ingyenesen látogatható. A fesztiválról bővebb információk a https://www.pecsigaleriak.hu/programok/graphicpecs-2022 oldalon olvashatók.