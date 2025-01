Nemcsak a jég, az örökmozgó térkövek miatt is balesetveszélyes a Kossuth tér

Kikandikál a múlt



Pécs város múltjáról lehet adatokat szerezni múzeumokból, könyvtárakból, levéltárakból is. Mégis a legegyszerűbb, ha valaki elsétál a Megyeri térre, ami egykoron, a pártállam idején Kun Béla térként vált ismertté. Ott valaha piac is működött, most hatalmas parkolóként használják az autósok. A bitumen azonban erősen „megkopott" az évtizedek alatt. Ezért már nem kikacsint, hanem kibámul az öreg, eredeti macskakő, mint korábbi réteg. Szépen, ívesen lerakva, ahogyan az illett. Mindez az „antik" szép időket idézi meg, miközben felújításért üvölt, ha már a kiáltást eddig senki sem hallotta meg. Tény, hogy a helyszín nem balesetveszélyes, de esztétikailag szégyenfoltként lehetne leírni.