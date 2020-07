Négyszázmillió forintos pályázattal segíti a kormány a nemzetiségi beruházásokat

Négyszázmillió forintos pályázattal segíti a nemzetiségek egy- és kétmillió forint közötti beruházásait a kormányzat - mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára kedden Pécsen, sajtótájékoztatón.

Soltész Miklós a járványhelyzet következményeinek enyhítésére indított országos támogatási programról közölte: a pályázat révén a kabinet a nemzetiségek céljait szolgáló kisebb, 1-2 millió forintos beruházások megvalósulását segíti, munkahelyek megóvását, újak létrehozását is támogatva.



Kiemelte: a pályázatban Baranya kiválóan teljesített, hiszen 75 millió forintos támogatás érkezik a megyébe, így a német nemzetiség negyvenhét, a horvát tizenegy, a szerb három beruházást hajthat végre.



Az államtitkár a pécsi Miroslav Krleza Horvát Iskolaközpontban tartott sajtótájékoztatón bejelentette azt is, hogy a múlt évi 70 millió forintos kormányzati támogatáson felül további 280 millió forinttal segíti az állam az intézmény bővítését.



A támogatásnak köszönhetően az óvodát, általános iskolát és gimnáziumot is magában foglaló intézményben a középfokú oktatás bővítését szolgáló beruházás valósulhat meg 2021 szeptemberéig.



Az államtitkár beszámolt arról, hogy tíz éve a kormányzat nemzetiségi politikáján belül olyan támogatási rendszert alakítottak ki, amelynek keretében iskolák, kulturális intézmények épülhettek és bővülhettek, programok, rendezvények, táborok valósulhattak meg. Kiemelte: 2010-től csak a horvát nemzetiség 8,3 milliárd forintos támogatásban részesült céljai eléréséhez.



Szólt arról is, hogy a horvát mellett a német nemzetiségi oktatás is folyamatosan fejlődik Pécsen, hiszen a Koch Valéria Iskolaközpont is 300 millió forintos, óvoda építését szolgáló kormányzati támogatásban részesül.



A nemzetiségek jogairól szóló törvény júniusi módosítása kapcsán kiemelte: a jogszabály jól mutatja a kormány nemzetiségek iránti bizalmát, biztosítja a nemzetiségek tulajdonjogát az általuk fenntartott köznevelési intézmények esetében, és szolgálja az úgynevezett etnobiznisz visszaszorítását. Az államtitkár sajnálatosnaknevezte, hogy a sarkalatos törvény módosítását a "Gyurcsány-párt", a Demokratikus Koalíció (DK) képviselői nem támogatták, holott az előterjesztést négyötödös többséggel szavazták meg a parlamentben.



Soltész Miklós a horvátországi választások eredményét értékelve azt mondta, annak köszönhetően folytatódhat a két ország sikeres, kölcsönösen pozitív hozadékokkal járó kapcsolata, mert meglátása szerint a déli szomszédunknál munkába álló kabinet - hasonlóan a magyarhoz - nemzetben, kereszténységben gondolkodik, és fontosnak tartja a területén élő nemzetiségeket.



Kiemelte: a kormány következetes nemzetiségi politikájának köszönhetően Horvátország mellett Szerbiával, Szlovákiával is sokat javult a kapcsolat az elmúlt években. Az államtitkár egyúttal reményét fejezte ki, hogy Románia és Ukrajna kapcsán is ilyen eredményekről lehet beszélni a későbbiekben.



Hoppál Péter (Fidesz) országgyűlési képviselő köszönetét fejezte ki a kormányzatnak, hogy a baranyai és pécsi nemzetiségek rendszeresen élvezik a kabinet kiemelt támogatását, hiszen ezzel is erősíthetik közösségeiket, ápolhatják kultúrájukat, gondoskodhatnak fiataljaikról.



Felszólította ugyanakkor Péterffy Attila (Mindenki Pécsért Egyesület) pécsi polgármestert, hogy nyilvánosan határolódjon el a DK azon képviselőitől, akik a nemzetiségek jogairól szóló törvényt nem támogatták. Szerinte a pécsi városvezetés egyik legbefolyásosabb frakcióját a DK adja, ezért a polgármesternek demonstrálnia kell: a nemzetiségek és a helyi érdekek fontosabbak számára, mint a politikaiak.



Őri László (Fidesz-KDNP), a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke úgy vélekedett, a magyar kormány intézkedéseinek köszönhetően a térség nemzetiségi intézményei megújulhattak, a közösségek megerősödtek, a négyszáz millió forintos országos program részeként pedig számos kisebb, ám rendkívül fontos fejlesztés valósulhat meg megyeszerte.



Gugán János, az Országos Horvát Önkormányzat elnöke arról beszélt: a kabinet támogatásainak is köszönhető, hogy a pécsi iskolaközpontot jelenleg már mintegy félezer óvodás, általános és középiskolás diák látogatja.



A 350 millió forintos kormányzati támogatást élvező iskolaközpont-fejlesztés eredményeként a korábban ismertetett tervek szerint mintegy háromszáz négyzetméterrel növelik a komplexum alapterületét, négy tantermet és azokhoz tartozó kiszolgáló helyiségeket hoznak létre.





Képünkön: Gugán János, az Országos Horvát Önkormányzat elnöke (b1) beszél a Baranya megyei nemzetiségi intézményeket érintő fejlesztések folytatásáról tartott sajtótájékoztatón a pécsi Miroslav Krleza Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium udvarán 2020. július 7-én. Mellette Őri László, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke (b2), Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára (j2) és Hoppál Péter, a város fideszes országgyűlési képviselője.