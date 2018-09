Negyedszázados jubileumára készül a Gandhi Gimnázium

Története legnagyobb, nemzetközi konferenciáját, valamint újabb nívós koncertet szervez a pécsi Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Iskola. Európa első cigány/roma nemzetiségi, érettségit adó intézménye ebben a tanévben (jövő februárban) a 25. évfordulóját ünnepli annak, hogy megkezdte oktató-nevelő tevékenységét. Ez jelent apropót ahhoz, hogy a fenntartójával, valamint a Nemzetiségi-Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központtal (NeRok) közösen már ősszel kiemelkedően rangos programokat valósítson meg.

- Huszonöt évvel ezelőtt ez az iskola nem csak Európában, de a világon is egyedülálló úton indult el: vállalta, hogy a magyarországi cigányság számára bázisként szolgáló, érettségit adó intézményt nyit meg - mondta a rendezvényeket ismertető sajtótájékoztatón a Gandhi Gimnázium igazgatója.

Ignácz István hozzátette: annak, hogy jó irányban indult el az iskola, ékes bizonyítéka a tavalyi UNESCO-elismerés, mikor az intézményi rendszer cigány/roma szellemi kulturális örökség megőrzését célzó pedagógiai programja felkerült a jó gyakorlatok nemzeti nyilvántartására. Az pedig újabb pozitív visszaigazolást jelent, hogy most milyen neves személyiségek fogadták el a meghívást a Gandhi október 1-2-i nemzetközi konferenciájára.



A rendezvény a Hatékony nevelés és oktatás a digitális korban - esélyteremtés hátrányos helyzetű gyermekek számára címet viseli, és a programterv szerint számos országból érkeznek szakértők és szakpolitikusok, hogy megosszák a résztvevőkkel a saját hazájukbéli tapasztalatokat, jó gyakorlatokat. Köszöntőt mond, illetve előadást tart majd mások mellett Balog Zoltán miniszterelnöki biztos, Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára, dr. Bódis József oktatásért felelős államtitkár, Michał Andrukonis követtanácsos a Lengyel Köztársaság Magyarországi Nagykövetségéről, Peter Krajňak államtitkár a szlovák Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sport Minisztérium részéről, s itt lesz az utóbbi hivataltól Ján Hero államtitkári tanácsadó is.

A konferencia központi témájában természetesen a házigazda Gandhi Gimnázium is érintett. A korszerű és hatékony oktatás-nevelés a célja az iskola pedagógusai által megújított tantervnek is, amely az alapját képezi az idei tanévtől felmenő rendszerben elindított oktatási formának. Ennek lényege az, hogy az ismereteket komplexitásukban sajátítják el a tanulók, a különböző tantárgyak erősítik egymást, építenek egymásra. A diákokat önálló ismeretszerzésre, problémamegoldásra ösztönzik, s a munkát a mindegyikük rendelkezésére bocsátott számítógépek is segítik.



A fentieken túl szintén a konferencia keretében, illetve ahhoz kapcsolódva tartják a hátrányos helyzetű diákok Arany János Kollégiumi Programjának idei országos tanévnyitó rendezvényét, megnyitják a Varázslatos India című fotókiállítást, sőt, felavatják az intézmény új Mahatma Gandhi szobrát is. Ez utóbbi esemény már éppoly szorosan kapcsolódik az iskola névadója születésének 149. évfordulójához (október 2.), mint az éppen azon a napon sorra kerülő Gandhi-vetélkedő, melyet - immár hagyományosan - általános iskolák és tanodák 4-4 fős csapatai számára hirdettek meg. (Jelentkezési határidő: szeptember 20.)



És a nemzetközi konferencia után mintegy másfél hónappal egy másik gandhis nagyrendezvény is következik: a tavalyelőtti Tavaszváró Nemzetiségi Koncert, majd a tavalyi, Valaha madarak voltunk c. cigány népi oratórium után idén november 20-ára újabb zenei programra hívja az érdeklődőket a Gandhi Gimnázium fenntartója. Amint azt a szervezet ügyvezető igazgatója, Virág Bertalan elmondta, ez a produkció a HanGok címet viseli, és csak nagyon kevesek által ismert cigány/roma nemzetiségi népdalokat vonultat fel. Azokat a - várhatóan másfél órás - koncert keretében neves énekesek, énektanárok, zenészek (pl. EtnoRom, Kanizsa Csillagai), valamint a Gandhi hagyományőrző kórusának közreműködésével kórusmuzsikára átírva viszik színpadra, beás, lovári, illetve magyar nyelven. Virág Bertalan úgy fogalmazott, hogy az előadással ezúttal is az együttműködés fontosságára, valamint a nagyszámú értékes cigány/roma örökségre szeretnék felhívni a figyelmet.



A Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskolának célja változatlanul az, hogy minél több hátrányos helyzetű, de tehetséges gyerek válassza - olyan, akiből az iskola segítségével majd a társadalom értékes tagja, új ismeretekre nyitott, de a hagyományaira is büszke felnőtt válhat.