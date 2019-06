Negyedik helyen zártak a baranyai tűzoltók a focitornán

Záporoztak a gólok, érkeztetek a biztató kiáltások és a jobbnál jobb instrukciók június 18-19-én a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Pontszerző Bajnokságának kispályás labdarúgótornáján. A BKV Előre sportpályán, Budapesten vívott kétnapos kemény küzdelemben Baranya megye csapata a negyedik helyen végzett.

A bajnokságra immár hagyományosan a tizennyolc megyei, illetve a fővárosi igazgatóság mellett a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ, valamint a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ nevezett.

A kispályás labdarúgótorna a katasztrófavédelem országos pontszerző bajnokságának harmadik állomása, amelyet az atlétikai verseny, majd a fekvenyomó bajnokság követ.



Az első napon, a selejtezőcsoportok sorsolása után kétszer tizenöt perces körmérkőzések következtek, ahonnan a csoportok első és második helyezettjei jutottak be a szerdai nyolcaddöntőbe. A csapatok küzdőszelleme mindvégig példás volt, pedig a negyvenfokos napsütés és a műfüves pálya forrósága próbára tette még a szurkolókat, sőt a nézelődőket is.



A második versenynapon egyenes kieséses rendszerben folytatódott a küzdelem. A döntőket is rendületlen elszántsággal kezdték a csapatok. A legjobb négy közé végül Baranya, Békés, Csongrád és a GEK válogatottja jutott.

A helyosztót Baranya és Békés megye játszotta, ahol 2-4-es eredménnyel a békésiek szerezték meg a harmadik helyet. A döntőben 0-0 végeredmény után idegőrlő büntetőpárbaj következett, amelyben a tizenhatodik rúgást a csongrádi játékos elhibázta, és az így kapott előnyt a GEK középcsatára higgadtan értékesítette. Ezzel az ellátó központ csapata legyőzte a Csongrád megyeieket, így idén első alkalommal ők vehették át az első helyért járó kupát, illetve a tornagyőzelmet jelképező vándorserleget is.



A legsportszerűbb csapat kitüntető címet Csongrád megye játékosai érdemelték ki. A legjobb kapusnak járó elismerést Puporka Dániel, a GEK csapatának hálóőre kapta, a torna gólkirályi címét Vass László c. tűzoltó zászlós, Baranya megye csapatának játékosa vihette haza, a legjobb mezőnyjátékosnak Puskás Csaba, a Csongrád megyeiek erőssége bizonyult.



A nyolcaddöntő végeredménye a következő:

BM OKF Gazdasági Ellátó Központ

Csongrád megye

Békés megye

Baranya megye

Zala megye

Somogy megye

Hajdú-Bihar megye

Heves megye