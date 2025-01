Munkalehetőségek egy kihívásokkal teli nehéz időszakban

A gazdasági nehézségek ellenére a magyar munkaerőpiac továbbra is viszonylag stabilnak mondható. Bár a foglalkoztatottak száma az elmúlt időszakban kis mértékben csökkent, és a munkanélküliségi ráta is emelkedett, a munkaerő iránti kereslet több ágazatban is jelentős maradt. Ugyanakkor az egyes térségek foglalkoztatási helyzetében számottevő regionális különbségek figyelhetők meg.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legutóbbi adatai alapján az előző negyedévhez képest 0,7 százalékkal csökkent a magyar gazdaság teljesítménye. A munkaerőpiac feszessége is enyhült, annak ellenére, hogy a foglalkoztatottság továbbra is magas, 4,7 millió fő körül alakul.

Fókuszban Baranya megye

Ezt a vegyes gazdasági környezetet szemlélteti jól Baranya vármegye, amelynek munkanélküliségi rátája 2024 harmadik negyedévében 9,6% volt - a legmagasabb az összes közül. Ez nemcsak az országos átlaghoz (4,6%) és az év eleji értékhez (4,8%) képest magas, hanem a Dél-Dunántúli régión belül is.

A magas munkanélküliség hátterében több tényező is áll:

- A hagyományos iparágak (bányászat, nehézipar) leépülése

- A gazdasági szerkezet átalakulása nem volt teljes körű

- A munkaerő képzettsége és a piaci igények közötti eltérés

- A megye periférikus földrajzi elhelyezkedése

- A halmozottan hátrányos helyzetű települések magas aránya

- A gazdasági központoktól való távolság

Bár a kihívások jelentősek, a vállalkozások stabilitása és a külföldi befektetők érdeklődése bizakodásra ad okot. A helyi cégek jelentős része hosszú élettartamú - a pécsi vállalkozások harmada már több mint 20 éve működik.

Kihívások és lehetőségek

Pécsett és Baranya megyében az ipar szerkezete jelentősen átalakult az elmúlt évtizedekben. A korábbi bányászati és nehézipari dominancia helyett ma már a gépgyártás és elektronika játssza a főszerepet, amelynek zászlóshajói a Körber Hungária Gépgyártó Kft. és a Harman Becker Kft.

A megye gazdaságában egyre inkább a sokszínűség jellemző, amit jól mutat a különböző iparágak jelenléte: a dohányipar (BAT), az élelmiszeripar (Mecsek Füszért), az építőipar (Terrán Tetőcserép) és az elektronikai gyártás (Amphenol Sincere) egyaránt megtalálható. Ezek a vállalatok aktívan törekednek a helyi munkaerő bevonzására és megtartására, különös tekintettel a magas hozzáadott értékű tevékenységekre

Álláslehetőségek széles választéka a Viapannál

A népszerű álláskereső portálokon szinte minden iparágban találhatunk nyitott pozíciókat, a HR generalistától és minőségbiztosító munkatárstól a betanított fizikai munkatárson át a vámügyintézőig bezárólag. A gyorsan fejlődő szolgáltató-szektor szintén vonzó állásokat hirdet pénzügyi (például pénzügy-számviteli csoportvezető), valamint ügyfélkapcsolati területen (ügyfélkapcsolati folyamat és kapacitás menedzsment szakértő)"

Külön figyelemre méltóak a Viapan Group állásajánlatai , amelyek jól tükrözik a régió gazdaságának sokszínűségét. kínálatban megtalálhatók többek között ügyféltámogatási specialista, hentes, projektmérnöki, könyvelői, lakatos-hegesztői, valamint gyártástámogató mérnöki pozíciók.

A Viapan emberközpontú szemlélete révén személyre szabott szolgáltatást nyújt mind a munkáltatóknak, mind az álláskeresőknek. Szakértőik segítenek a megfelelő pozíció kiválasztásában, és támogatást nyújtanak a teljes álláskeresési folyamat során. Kiterjedt irodahálózatuk révén Pécsett is elérhetőek.