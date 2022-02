Mohácson minden kisgyermeket megtanítanak úszni, 470-en kezdték el a programot

- Az egészséges életmódra nevelésen túl itt, a Duna közelségében élők számára különösen fontosnak tartom a vízbiztos úszás korai életkorban történő elsajátítását és szerencsére a Magyar Úszó Szövetség által meghirdetett Úszó Nemzet Programhoz országosan az elsők között csatlakozhatott városunk - hangsúlyozta Pávkovics Gábor, Mohács polgármestere. Megjegyezte az is, hogy most teljes körű állami finanszírozás mellett a Mohácson és vonzáskörzetben élő kisgyermekek ingyen részesülhetnek úszásoktatásban.



Első körben országszerte húsz település csatlakozhatott az Úszó Nemzet Programhoz, melynek a régiós - azaz Somogy-,Tolna- és Baranya megyék - irányítója Czakó Csaba, az MTE 1888 úszó szakosztályának vezetőedzője.

- A nagycsoportos óvodások, továbbá az általános iskolák első- és második osztályos kisdiákjai heti egy alkalommal, délelőtt egy tanórai időtartamot tartózkodnak az uszodában - részletezte az oktatással kapcsolatos kedvező lehetőségeket. - A mohácsi mellett a szőlőhegyi, versendi, bári, kölkedi, sátorhelyi, majsi, szajki, sombereki, dunaszekcsői és újmohácsi intézményekből februártól 470 kisgyermek térítésmentes utaztatását az erre a célra beszerzett négy új kisbusz biztosítja, de a fürdőruhát, sapkát, papucsot is ingyen kapták. Természetesen uszodai belépőt sem fizetnek, az oktatásukról pedig hét szakirányú végzettséggel rendelkező úszóedző gondoskodik.



- A képzési terv három évre bontott, amelynek a végén a gyerekekvizsgát tesznek hát-, mell- és gyorsúszásból, fejes ugrásból, sőt, vízből mentésből is - emelte ki Czakó Csaba.



Elmondta továbbá, hogy megyénkből egyedül a város és térsége gyermekei számára adott lehetőségen túl a Mohácsi Uszoda fenntarthatósága számára is kedvező a program, de a délelőtti, kevésbé kihasznált időszakban tartott oktatáson túl a tehetséggondozást, a vizes sportok utánpótlása kiválasztását szintén elősegíti.

Mindemellett - az új, most indult programra is tekintettel - napirenden van a 2007-ben átadott uszoda bővítése is.

A jelenlegi ingatlanon a helykihasználás maximális, vagyis a fejlesztéshez egy erre alkalmas ingatlan szükséges - hangsúlyozta korábban a polgármester, majd vázolta a területszerzés lehetőségét:

- Az uszodával szomszédos, mintegy tizennégy hektáros terület a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Államvasutak Zrt. vagyonkezelésében van. A MÁV-Start Zrt. regionális igazgatóságának képviselőjével történt helyszíni bejárás alapján tett álláspontja szerint támogatják a városnak a bővítésre vonatkozó elképzelését. Sikerült megegyezésre jutni a tekintetben is, hogy az ingatlannak melyek azok a részei, amelyek nem szükségesek a MÁV-Start Zrt. üzemszerű működéséhez, de jó megoldást jelenthetnek az uszodabővítéshez. Vagyis, telekalakítási eljárással létrehozható egy 3229 négyzetméter alapterületű ingatlan, ami olyan lényeges útszakasz önkormányzati kezelését is lehetővé tenné, amellyel biztosítottá válna az útról nyíló ingatlanok megközelítése, s egyúttal szerepe lenne a leendő Duna-híd kerékpáros megközelítésében.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél a jelzett ingatlanterület ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának bonyolításával, majd az ezzel kapcsolatos megállapodás aláírásával felhatalmazta a képviselő-testület Pávkovics Gábor polgármestert.