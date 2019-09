Mintegy 1,2 milliárd forintból irodaházat alakítanak ki a pécsi belvárosban

Egy eredeti funkcióját közel tíz éve elveszítő ifjúsági ház modernizálásával többszintes irodaépületet alakít ki és rendezi annak környezetét 1,2 milliárd forintból Pécs belvárosában a baranyai megyeszékhely önkormányzata - jelentette be Pécs alpolgármestere a munkaterületek átadásakor csütörtökön.

Decsi István újságírók előtt azt mondta, a fejlesztéssel közel 1700 négyzetméternyi irodahelyiséget és egy 400 négyzetméteres éttermet alakítanak ki az önkormányzati tulajdonú épületben; azokat jövő év második felétől bérbe adják.



A területi operatív program keretében megvalósuló önkormányzati fejlesztés során a ma kétszintes épületre egy újabb emeletet építenek, a beruházásra 720 millió forintot költenek. Emellett félmilliárd forintból az ingatlan melletti nagy, jelenleg javarészt kaviccsal borított belvárosi parkoló zöldfelületi fejlesztéssel járó korszerűsítése valósul meg - részletezte.



Az alpolgármester kitért arra, hogy az önkormányzat az elmúlt évben 3500 négyzetméternyi irodahelyiséget alakított ki és adott bérbe informatikai és üzleti szolgáltató központok számára. A mostani beruházást is e láthatóan nagy igény indokolta. Hozzátette: korábban a Viessmann, az ALDI és az IT Services Hungary is hasonló lehetőségeknek köszönhetően vetette meg lábát a megyeszékhelyen.



A rendezvényen Vári Attila, a Fidesz, a KDNP és az Összefogás Pécsért Egyesület közös polgármesterjelöltje azt mondta, a fejlesztéssel egy olyan leromlott állapotú belvárosi épület kap új funkciót, amely egyrészt nem illeszkedett a városképbe, másrészt kihasználatlanul állt hosszú évekig.



Hozzátette: polgármesterként a várost választó cégeket, vállalkozásokat ösztönözné, önkormányzati eszközökkel segítené, hogy letelepedésük során ne csak új ingatlanokban, hanem régiek felújításával kialakíthatóakban is gondolkodjanak.