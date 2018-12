Mindössze jó hal, paprika, hagyma és só kell a halászléhez, vallja a hírneves halfőző, Barics Zsolt

Már csak néhány nap van hátra karácsonyig, amikor is a legtöbb magyar család asztalára halászlé is kerül. Az alkalom, s persze a jó halászlé elkészítésének fortélyai iránt érdeklődve idézzük most fel a neves mohácsi halfőzővel, Barics Zsolttal készített interjúnkat.



- Hogyan kezdődött?

- 31 éve foglalkozom halkereskedéssel, innen jött a főzés is. Édesapámtól is sokat láttam, s egyre jobban kialakult bennem a főzés stílusa. Én az autentikus halászlevet főzőm, amihez jó hal, paprika, hagyma és só kell.

Így készül Hozzávalók: 1kg ponty

1 közepes fej hagyma

1.5l víz

1,5 kanál paprika /édes őrölt

2 db cseresznye paprika

0,5 gerezd fokhagyma

Ízlés szerint só



A megtisztított halat vastag szeletekre vágjuk. Besózzuk, 1-2 órát állni hagyjuk.

A felkockázott vöröshagymát és a cseresznyepaprikát is rátesszük a halhúsra. Így egyben tesszük bele a bográcsba, halkilónként 1,5 liter vízben. Nagyon nagy tűzön kezdjük el főzni . Mikor elkezd forrni, akkor rakjuk rá a törött paprikát. 30 perc alatt kész. Barics Zsolt elmondta, sokan azt mondják, elég kilónként 1 liter víz. Ez lehetséges, de akkor biztos rezsón főzik. A fent leírtak csak a halfőzés alapjai, sokat el kell rontani ahhoz, hogy megtanuljuk a halfőzés fortélyait.

- Igaz, hogy Mohácson minden hétvégén készítenek halászlevet a családok?



- Ugyan Magyarországon elég kevés halat fogyasztanak, itt, Mohácson viszont hozzászoktak az emberek a halételekhez, hasonlóképpen a többi víz menti településhez. Valóban sokan főznek minden hévégén, köztük mi is a családdal, hiszen mindenki nagyon szereti a halászlevet. 1986-ban nyílott a halboltunk, ami a Vörösmarty utcában található. A működés kezdete óta azon vagyunk, hogy jó minőségű, ízletes hallal szolgáljuk ki a vásárlóinkat.

- Hányféle halászlé létezik?



- Nagyon sok, de a fő sodorvonal szerintem a Duna-Tisza-Balaton. Mi a dunait visszük, Baján és Mohácson is főznek jót és rosszat. Nagyon oda kell figyelni a készítése közben, hiszen elég kényes dolog a halászlé megfőzése. Az arányok nagyon fontosak, még a bogrács mérete is.

- A gyermekei tovább viszik a halfőzés családi hagyományát?

- Feleségemmel 32 éve vagyunk házasok. A fiam harminc éves, Németországban dolgozott öt évet, most jött haza. Ő is szeret halat főzni, ha ideje engedi. A lányom Mohácson lakik, huszonhét éves és a Kronospanban dolgozik. Mindannyian szeretik a halat, s rögtön reklamálnak, ha nincs minimum egyszer egy héten.