Mi történhetett öt nap alatt Péterffy Attilával? - Aláírta, hogy milliárdok vannak a kasszában, most meg csődről beszél

Szinte segélykiáltásként ható, meglehetősen furcsa közleményt juttatott el a sajtóhoz kedden délután Péterffy Attila, akit október 13-án választottak meg pécsi polgármesternek. A kommünikében többek között azt írja, csődhelyzetben van az önkormányzat. Páva Zsolt, aki 14 éven keresztül volt Pécs polgármestere, ellenben azt mondta lapunk megkeresésére: nem érti Péterffy keddi állításait, hiszen a múlt hét csütörtökjén a baloldal megválasztott jelöltje is aláírta azt az átadás-átvételi dokumentációt, melyet az Államkincstár szakembereivel mindketten átnéztek, s melyben az is szerepel, hogy még fejlesztési célokra is mintegy 7 milliárd forint áll a város rendelkezésére.

Páva Zsolt mindehhez hozzátette: az átadáskor a kasszában fellelhető összeggel a város gond nélkül működtethető, s mert azóta az őszi helyi adók is be kellett, hogy érkezzenek a számlákra, így elképzelni sem tudja, milyen megfontolásból írja most, az átadás után néhány nappal azt a közleményében Péterffy Attila, amit ír.

Mint korábban közzétettük, Páva Zsolt, Pécs leköszönő polgármestere az esemény után kiadott közleménye szerint „Péterffy Attila polgármester úr és az általam aláírt átadás-átvételi dokumentáció tanúsága szerint ez év végéig az Önkormányzat kasszájában mintegy 7 milliárd forint áll a város rendelkezésére, mely részben kötelezettségvállalással terhelt."

A leköszönő polgármester nyomatékosította: már 2018-ban sem volt, és most, 2019-ben sincs Pécsnek működési hiánya, ami harminc éve nem fordult elő.

És akkor íme Péterffy Attila kedd délutáni közleménye, szó szerint:

"Pécs Megyei Jogú Város Polgármestereként az alábbiakról tájékoztatom a sajtót és a nyilvánosságot, egyben kérem Önöket, hogy a sajtóközleményt szöveghűen, változtatás nélkül hozzák le, tegyék közzé.

18 milliárdos hitelállomány és majdnem 5 milliárdos működési hiány - Pécs fideszes vezetése csődközeli helyzetben hagyta a várost a demokratikus erőkre, miközben ennek ellenkezőjét kommunikálták. Azonnali intézkedéseket hoztam, de a 23 milliárd forintos konszolidált adósság ledolgozása kemény munka lesz.



Páva Zsolt, Pécs volt fideszes polgármestere a múlt héten még arról beszélt, hogy 7 milliárd forint megtakarítással adta át a várost. Ám ez a számsorok egy nagyon furcsa értelmezése, a rideg valóság sajnos egészen más.



A polgármesteri hivatal pénzügyi főosztályának összesítése alapján Pécs önkormányzatának és gazdasági társaságainak teljes hitelállománya szeptember 30-i állapot szerint nem kevesebb, mint 18,2 milliárd forint. Erről Páva Zsolt volt fideszes polgármester mélyen hallgatott múlt heti közleményében, de azt megelőzően sem tárta a nyilvánosság elé a céges adatokat.



Mint ismert, 2019 májusában, pár nappal az EP választások előtt még azt kommunikálta az akkori városvezetés, hogy több milliárd forint szabad pénzeszköze volt az önkormányzatnak. Ehhez képest szeptember 30-án ugyanez a szám teljesen megfordult: mínusz 4,84 milliárd forint a „maradvány", ennyivel költekezett túl idén május óta az önkormányzat és az intézményrendszer, ennyi ma a működési hiány. Ami néhány hónap alatt, javarészt a nyári szünetben gyűlt össze.



A helyzet válságos, megoldására azonnali intézkedéseket hoztam, ahhoz hasonlókat, mint amivel megtiltottam az önkormányzati cégek vezetőinek az átadás-átvétel időszakára új kötelezettségek vállalását.



A számok hétfőn váltak ismertté. Még aznap levélben fordultam az önkormányzati intézmények vezetőihez, amelyben határozottan megtiltottam egyebek mellett új kötelezettségek vállalását és újabb tételek lehívását a keretszerződésekből az engedélyem nélkül. Kedden újabb levélben fordultam az intézményvezetőkhöz. Ebben tájékoztattam őket intézményük pénzügyi helyzetéről és intézkedési tervet kértem tőlük a konszolidációra.



A fenti drámai számok a polgármesteri hivatal pénzügyi főosztályától származnak, de nem lepődnék meg, ha a Fidesz a korábbi kommunikációját folytatva tagadni kezdené, hogy pár év után ismét a csőd szélére kormányozta a várost. Ha ez megtörténik, azonnal törvényességi felülvizsgálatot kérek a kormányhivataltól: mondják ki ők, az államigazgatás szerve, hogy ezek a számok a drámai valóságot tükrözik.



Pécsett véget ért az a korszak, amelyben a valós problémákat propagandával és hazudozással lehetett elfedni. Szembesültünk a problémával, és bár az első feladatunk, hogy elkezdjünk megoldást keresni rá, ahogy azt a kampányban ígértem, a szembesítést most a felelősök sem fogják tudni elkerülni", olvasható a közleményben.”