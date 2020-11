Megtaláltuk! Íme, Pécsi Mikulás, aki apró műhelytitkokat is megosztott

Legyen hát meglepetés,vigyünk ajándékot Mikulásnak! Méghozzá egy csokiból készült „hasonmást". A tréfa sikerült, mert Pécsi Mikulás jót nevetett az ötleten, miközben pécsi irodájában adott találkozót. Nem egy ő a sok közül, hanem Magyarország állandó küldötte a dániai szakmai találkozókon. Évek óta jár Bakken városába - nyáron. De azért a fő feladata december 6-ra esik. Szerencsére nyitott személyiség a mi Mikulásunk, bár azért akadnak bőven titkai.

- Jellemzően a Mikulásokat mindenki kedveli - árulta el Pécsi. - Még a szakállát is csak ritkán szokták megrángatni a gyerekek. Abban sajnos inkább a felnőttek járnak az élen. De rutinnal lehet kezelni ezt a problémát.



- Legfeljebb kap egy virgácsot az illető.

- A mi legendánk szinte minden eleme a jóságról, az ajándékozásról, a szeretetről, no meg a vidámságról, nevetésről szól. Ezeket kár lenne elrontani a fegyelmezéssel.



- Milyen gyökerekre nyúlik vissza a történetük?



- Az általunk követett Szent Miklós sok egyéb más mellett a gyermekek védelmezője is volt a katolikus, illetve a görögkeleti vallási körben. Aki szüleitől örökölt vagyonát osztotta szét a szegények között. Megható történet ez, követésre méltó. A feljegyzések szerint Krisztus után 270-től 343-ig élt. Kis-Ázsiában született, Patara városában.



- A Télapó rokon „szakma",vagy valami teljesen más tevékenység?



- A nem katolikus meggyőződésűeket sem lehet kizárni a jótékonykodásból. Ha nem a templomban zajlanak az események, akkor kaphat szerepet a Télapó. Hasonló megjelenésű, bár Szent Miklós süvegén ott a kereszt. Mi békésen megférünk egymás mellett.

Milliós is lehet A Mikulás ruhája manapság már nem olcsó. Ebben az amerikaiak járnak az élen, egy ottani elegáns viselet elérheti akár az 1 millió forintot is, átszámítva. Elég, ha egy vastag, bőrből készült szíjra, egy komoly csizmára gondolunk, máris százezrekről beszélhetünk. Azonban a hangsúly nem a külsőségeken van alapvetően, hanem a szándékon, a lelkületen. Azt meg nem dollárban mérik. Tehát Pécsi Mikulásnak sem kell szégyenkeznie, semmilyen nézőpontból sem.

- Mit érdemes lejegyezni Pécsi Mikulásról, a hétköznapjairól?

- Meglehetősen keveset. Szeretném a rejtelmességemet megőrizni. Ennek így van meg az ünnepi varázsa. Szent Miklósra is jellemző volt, hogy titokban osztott adományokat. Nem lenne helyes, ha mindenki tudná, merre megyek nyáron, rövidnadrágban.



- Jó, hogy mondja! Hiszen amikor nincsenek munkában, akkor szoktak tanácskozni?

- Hazánkat én képviselem immár több esztendeje az ilyen összejöveteleken, engem delegáltak. A dán fővárostól, Koppenhágától mintegy 10 kilométerre fekszik Bakken, ott rendezik a mi kongresszusunkat. A megjelentek száma legutóbb elérte a 250-et, szerte a világból. Él Japánban is társunk, meg persze Észak-Amerikában, Kanadában, egész Európában. Fontos megjegyezni, szabályzatunk előírja, amíg szolgálatban vagyunk, nem fogyaszthatunk alkoholt, nem dohányozhatunk. Megjegyzem, találkoztam ott már magyar lurkókkal is, akiket a szüleik miattunk hoztak el a parkba, az esemény helyszínére. Nekik sem okozhattam csalódást. Természetesen kaptak ajándékot. Ráadásul azonos repülővel tértünk haza. Megígértem nekik, hogy másnap is a piros ruhámban leszek. A repülőtéren, meg a gépen is mindenki jót mulatott azon, hogy együtt utazhat júliusban a Mikulással.



- Idén a járványhelyzet befolyásolja a városi megjelenését?

- Vélhetően más lesz a dolog, mint korábban. De senki ne feledje, nekem van kesztyűm, amit eddig a hideg miatt hordtam, most meg új feladatot is kaphat!A részletekről még keveset tudok, ám a szájmaszkos megoldás sem idegen tőlem. Ráadásul még nevelő hatással is bírhat a viseletem. Bárhol feltűnhetek, hiszen politikai szervezetektől függetlenül teszem a dolgomat.