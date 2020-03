Megnyílik a PTE digitális táncterme , 16-féle tánc- és aerobikóra közül választhatunk - Videó!

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Sportirodán működő Táncoló Egyetem csütörtökön megnyitja digitális tánctermét.

A sajnálatos járványügyi helyzet miatt döntöttek úgy, hogy egy egészen újfajta módon folytatják februárban indult kurzusaikat, sőt újfajta mozgásformák is bekerülnek a folyamatosan frissülő repertoárba.

A kényszerű bezártságot fizikai, lelki, szellemi és közösségi jóllétünk is gyakran megsínyli. A tánc, a mozgás, a zene azonban kiváló hatással van mindezekre. Mindenki szabadon választhat 16 különböző tánc-, torna- és aerobik órájuk közül: alakformáló táncaerobik, hastánc, hip-hop, horvát, szerb, makedón táncok, kizomba, kubai salsa, latin freestyle aerobik, latin táncok, party rock and roll, showtánc, szenior torna, ülő tánc, kétféle társastánc és zenés torna.











Az oktatók házi videóinak segítségével otthon is folytatódhat a tánc és a mozgás. Most a konyha, a szoba, a kert vagy éppen a garázs válhat táncteremmé. Az esetlegesen szükséges eszközök is mind olyanok, amik egy átlagos háztartásban megtalálhatók, mint például felmosófa, gyümölcsmosó vagy egy szék. Hogy a virtuális közösség is fenntartható legyen, a Táncoló Egyetem facebook oldalán várja az órák közben készült fotókat, rövid videókat, vagy bármilyen egyéb, akár humoros táncos felvételt is. A PTE Sportiroda és a Táncoló Egyetem így próbál meg hozzájárulni ahhoz, hogy e nehéz időszakba együtt, közös összefogással egy kis testedzést és jó kedvet csempésszen.



A cél az, hogy akinek nem feltétlenül szükséges kimozdulnia, az maradjon otthon és táncoljon, mozogjon velük. Akinek pedig el kell hagynia otthonát, az mielőbb visszatérjen a négy fal közé és akkor csatlakozzon be az órákba, amikor éppen ideje van rá.

Az órák megtalálhatók: https://egyetemisport.pte.hu