Meglepő bejelentés: az olasz edzőlegenda, Fabio Capello édesapja egy baranyai faluban született

Az M4 Sport - Az Év Sportolója Gálán hétfőn Marco Rossit választották az év edzőjének, aki a díjat egy online beszélgetés keretében honfitársától, a világ egyik leghíresebb trénerétől, a korábban a Milant, a Real Madridot, a Romát, a Juventust, Angliát és Oroszországot is irányító Fabio Capellótól vette át. Az olasz mester meglepő bejelentést tett, a dta hírül a Nemzeti Sport .

Azt írták, az ötszörös olasz, kétszeres spanyol bajnok, Bajnokok Ligája-győztes olasz edzőtekintély kedves és személyes szavakkal méltatta az Év edzője díj magyarországi kitüntetettjét.

„Örülök a sikereidnek - olasz emberként különösen -, ahogyan annak is, hogy Magyarország kijutott az Európa-bajnokságra. Én, aki dolgoztam külföldön, Angliában és Oroszországban a válogatott vezetőjeként is, tudom, ilyen helyzetben milyen nehézségekkel kell megküzdeni, miként azt is, hogy micsoda elégedettséggel szolgál, ha látod a munka gyümölcsét. Olaszként büszke vagyok rendkívüli eredményeidre. Ezt a díjat a pályán érdemelted ki a munkával, amelyet a válogatott szövetségi kapitányaként elvégeztél, és legfőképpen azzal, hogy edzőként jól sáfárkodtál játékosaid képességeivel, felkészülten küldted őket harcba, ugyanakkor mindig tisztelve az ellenfeleidet. Bravó, Marco! És van még valami, amit sok újságíró sem tud. Édesapám Magyarországon született, Himesházán, így lehet mondani, hogy van bennem egy kis magyar vér is."

S hogy mit lehet tudni az 1915-ben, az első világháború idején magyar földön született olasz Guerrino Capello gyökereiről? Vajmi keveset: az 1983-ban elhunyt, a második világháború során német fogságba eső, koncentrációs tábort túlélő, onnan a család pierisi otthonába negyvenkilósan hazatérő férfi legendás keménységéről sok szó esik Fabio Capello visszaemlékezéseiben, de hogy az első világháborúban ellenséges Olaszország állampolgáraként miként kerültek szülei Himesházára, csak találgathatjuk.

A Pécsi Napló korabeli cikke szerint egy belügyminisztériumi rendelet éppen 1915 júniusában irányozta elő a Magyarországon tartózkodó „olasz alattvalók" közül a 18 és 50 év közötti férfiak internálását (alighanem Fabio Capello nagyapja is beleesett a kategóriába).

A baranyai vidéken azonban nem érintett tömegeket az intézkedés, az idézett lap úgy írta, „Pécsen tíz-tizenegy olasz alattvaló él". Nem ismerhetjük a Capello család akkori helyzetét, és a környékbeli csekély létszámú olasz szórványság viszonyait is nehéz rekonstruálni, különösen a korabeli magyar sajtó kissé elfogultnak tetsző megfogalmazásait olvasva: „Pécsett is, sőt a közöli bányaközségekben is élnek olasz alattvalók, a kik a legnagyobb fölháborodás hangján beszélnek Olaszország magatartásáról s elitélik azt a viselkedést, a melyet velünk szemben a háború kezdetétől fogva tanúsítottak."