Megkezdődött az idény, de az új horgászkártyák miatt többen is szögre akasztották a botot

Elindult a horgászszezon, így a tavaszi haltelepítés is elkezdődött a baranyai horgásztavaknál. Az idéntől kötelező horgászkártya bevezetése viszont nem ment zökkenőmentesen, az idősebb horgászok közül többen fel is hagytak a hobbijukkal miatta.



- A horgászkártyákkal az idősebb korosztálynak Baranyában is meggyűlt a baja. Már az elkészítésével is, csakúgy mint a használatával. Többek szerint ugyanis a kis betűk miatt olvashatatlan - mondta a tapasztalatokról Németh István, a Kozármislenyi Petőfi-Bányász Horgászegyesület elnöke.

Hozzátette, probléma ezért bőven akad, a horgászok nagy része ugyanis nem a fiatalabb korosztályból kerül ki , sokan visszariadtak attól, hogy regisztrálni kell, és inkább felhagytak a hobbijukkal. Jó néhányan nem tudják kezelni az internetes felületet, így ők lemorzsolódtak, de az egyesület tagjai reménykednek benne, hogy a jó időben talán mégis visszatérnek.

- Egyesületünk regisztrációs pontot állított fel a nehézségek megoldásában. Aki igényli, hozzáértő kollégáink segítenek. A nyilvántartás viszont jobb a korábbiakhoz képest, profibb a program is - tudtuk meg Leutsch Istvántól, az egyesület titkárától.

A Kozármislenyi Petőfi-Bányász Horgászegyesület halastavához egyébként már februárban is többen kimerészkedtek, több napijegyes és természetesen a rendszeres tagok is horgásztak. A tó környezete csodálatos, és a felszereltség is kitűnő. Vannak mosdók, kiépített utak, éjjeli világítás, főzőhelyek, rossz idő esetén pedig védett helyek is.

Szigetet is építettek A tagok többéves kemény munkájának eredményeképpen egy megyehatáron túl is ismert közkedvelt pihenőhellyé vált. 2001-ben a tó teljes területén kotrást és 0,8 hektárnyi bővítést végeztek, így a horgászható vízfelület 4 hektárra nőtt. Nőtt a vízmélység, amely átlagosan 1.4 méter, de vannak 2 méternél mélyebb árkok is. Épült egy sziget is, melyről a belógó rekettyebokrok a szürke harcsák és süllők kedvenc tartózkodási helye, a víz feletti terület a változatos madárvilágnak ad költő és pihenőhelyet.

Márciusban viszont megkezdődött az igazi szezon , a hosszú hétvégén is már sokan keresték fel a tavat. Németh István lapunknak azt is elmondta, hogy náluk kifejezetten jól kezdődött a szezon, már elvégezték a tavaszi haltelepítést, amely során többek között amurokat, kárászt, harcsát, pontyot, süllőt is telepítettek.

A ragadozó halállomány nagyon szép , a ponty, az amur és a keszeg- kárászfélék a legnépszerűbbek ma is. Tavaly 20 kiló feletti harcsát is fogtak, 7 kilós süllőt, de idén is jól alakulnak a számok, nemrég egy 17,5 kilós KOI pontyot fogtak ki a tóból.



A Kozármislenyi Petőfi-Bányász Horgászegyesület évekkel ezelőtt a Pécsi Bányász Horgászegyesületből és a Kozármislenyi Petőfi Horgászegyesületből olvadt össze.

A Pécsi Bányász Horgászegyesületnek több horgászvize is volt a kezdetekben, 1300 taggal.

A rendszerváltás után elvesztették a vizeiket, csökkent a horgászlétszám, de az árbevétel nagy része megmaradt egy ideig. A Kozármislenyi Petőfi Horgászegyesület életében a 2015-2016-os évben állt be változás. A sporthorgászok számának csökkenésével és tagok idősödével a további fejlődés érdekében tőkebevonásra volt szükség, ezért a két egyesület összeolvadt.



- Horgászvendégeink és családi összejövetelek teljes körű kiszolgálására három üstös fedett főzőhely és 40 személyes fedett étkező is rendelkezésre áll, amely 60 főre bővíthető. A tó népszerűségét jól jellemzi, hogy éves viszonylatban egyre több vállalat és kisebb cég rendszeres versenyeket rendez - mondta Németh István.