Megdobban a Bányászszív: egy nehéz hivatás hagyományait tartja életben a dalcsapat

Élnek és virulnak a bányász hagyományok a Mecsek környékén. Bocz József, a hat éve alakult Bányászszív Dalcsapat alapítója és vezetője munkatársunknak arról beszélt, küldetésük életben tartani egy nehéz, de szép szakma emlékét, tiszteletét. Fellépéseiken az énekek mellett versek is elhangzanak.



- Fennmaradtak a bányászhagyományok Pécsett és a Mecsek környékén?



- Élnek és virulnak - felelte Bocz József. - Több baranyai bányásztelepülésen is ápolják a hagyományainkat. Szeptember első hétvégéje már a 60-as évektől kezdve a Bányásznapról szól, és az érdeklődés nem csökken, inkább fokozódik. Pedig a bányák többsége már több mint negyedszázada bezárt, mégis ezekre az alkalmakra sokan eljönnek.



- A dalcsapat tagjai hogyan kötődnek a bányászathoz?



- Négy állandó tagunk van. Farkas Sándor, aki egyik alapítója a dalcsapatnak, István-aknán dolgozott csapatvezető vájárként, majd Petőfi-aknáról ment nyugdíjba. Strausz Emőke tanár és a Berze Nagy János Népdalkör vezetője. Vörös János a vers- és prózamondó tagunk, aki bányászcsaládból származik. Én Petőfi-aknán dolgoztam földalatti mozdonyvezetőként, bányászcsaládból származom, anyai nagyapám Faitig Imre az 1937-es csertetői sortűz egyik áldozata volt. Két kisegítő énekesünk, Czimermanné Sztraka Tímea óvónő és férje, Czimermann László programozó, akinek nagyapja volt bányász. Újabban pedig Starusz Emőke női énekkarával együtt is fellépünk, közülük többen is bányász özvegyek. Baumann Rudi barátunk is bányász volt, aki négy évet énekelt velünk csodálatos orgánumú hangjával. Sajnos idén tavasszal elhunyt, és a mai napig nem tudtuk pótolni.

Nívódíjat vettek át A Bányászszív Dalcsapat - a Vasasi Bányász Nyugdíjas Szakszervezet ajánlása nyomán - szeptemberben Művészeti nívódíjat kapott a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezetétől a bányász kulturális hagyományok ápolása és gazdagítása terén végzett kiemelkedő munkájuk elismeréseként.



- A bányászdalok mellett mást is énekelnek?



- Fellépünk falunapokon, idősek napi és egyéb rendezvényeken, ilyenkor más dalokat is előadunk. Az énekek nagyobb részét külföldi bányászdalok magyar viszonyokra megírt szövegével énekeljük a zenei alapokra, amelyeket Pomázi Attila zenetanár alkotott. A magyar szöveget Móró Imre nyugdíjas nyomdász, Ipolyi Ágnes budapesti dalszövegíró, Kovács László oroszlányi bányászköltő, Aranyosi Ervin költő írták, de éneklünk régi magyar bányászdalokat, köztük természetesen a Bányászhimnuszt is. Vörös János tagunk pedig bányászverseket szaval.





- Mi a dalcsapat küldetése?



- Életben szeretnénk tartani egy ma már nem létező, nehéz, de szép szakma emlékét, tiszteletét, melynek mi is részesei voltunk, és amely nem is olyan rég még meghatározta a régió a mindennapjait. A célunk, hogy dalaink és verseink segítségével megőrizzük és továbbadjuk a bányászkultúra emlékét.