Még lopni is egy lopott autóval ment a tolvaj

A mohácsi rendőrök befejezték a vizsgálatot annak a férfinak az ügyében, aki lopott autóval ment lopni - olvasható a police.hu oldalon.



Többrendbeli lopás miatt nyomozott a Mohácsi Rendőrkapitányság egy 32 éves férfi ellen. A megalapozott gyanú szerint a férfi 2021. október 18-án este Véménden ellopott egy, az utcán parkoló teherautót, amelyben benne hagyták az indítókulcsot.

Pár óra múlva az M60-as autópálya kozármislenyi lehajtójánál pechére kifogyott az üzemanyag a lopott járműből, így a rendőrök hamar a nyomára akadtak. A sofőrrel szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív jelzést mutatott, az intézkedés során pedig az is kiderült, hogy a férfi nem rendelkezett vezetői engedéllyel, mivel vezetői jogosultsága szünetelt egy korábbi ittas vezetés miatt.

Az egyenruhások a teherautót, a platóján szállított szerszámgépeket, valamint két laptopot is lefoglaltak. A férfit előállították a rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítotti kihallgatásán beismerte tettét, a nyomozóknak pedig azt is elmondta, hogy a lopott járművel egy szekszárdi telephelyre ment, a lefoglalt szerszámgépeket és a laptopokat - amelyeket a rendőrök másnap vissza is adtak a tulajdonosaiknak - ugyanis onnan tulajdonította el.

A rendőrök a férfit továbbá azzal gyanúsítják, hogy 2022. február 6-án betört egy görcsönydobokai házba, majd onnan különböző tárgyakat - többek között szerszámokat, ruhaneműket, valamint hentes kellékeket - tulajdonított el. A házból elemelte a füstölő kulcsát is, ahonnan szalonnákat és egy kolbászt vitt el. A férfi a kihallgatásán az említett lopások elkövetését is beismerte.

A rendőrség az ügy vizsgálatát befejezte, és az iratokat a napokban átadta az ügyészségnek.