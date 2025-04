Még két napig várják az Ifjú Kócsagőröket a nemzeti parkok

Mindened a természetvédelem? Nemzeti parkjaink most tárt karokkal várnak!





Kócsagőr?

Egykor puskák célkeresztjében volt, tolla pedig kalapdíszként ért kincset: ő a nagy kócsag. Az Ardea alba diadalmenete bő egy évszázada kezdődött, és a prédaállati státusztól meg sem állt a természetvédelem emblémájáig. Útját sokan egyengették. Egyikük volt Gulyás József, az első kócsagőr, a mai természetvédelmi őrök nagy elődje, aki 25 éven át lelkiismeretesen követte nyomon a madár sorsát a Kis-Balatonnál.



A program

Az Ifjú Kócsagőr Program előtte és e korai természetvédelmi törekvés előtt is tiszteleg. A vetélkedés idén már 12. alkalommal nyújt lehetőséget a természet iránt elkötelezett diákoknak, akár neked is. Ha részt veszel, aktívan bekapcsolódhatsz a hazai természetvédelembe, megismerheted és megértheted az aktuális szakmai kihívásokat, és mindezt nem csak elméletben. Nemzeti parki természetvédelmi őrökhöz szegődve kapcsolódsz majd be a mindennapi munkába.



Mire számíts?

Ha benevezel, egy nemzeti parkban fogsz eltölteni egy tíznapos szakmai gyakorlatot. Kerülj be a legjobbak közé, és mentoroddal együtt az országos döntőben is ott lehettek, ahol bizonyíthatod: te vagy a legjobb. A döntővel egybekötött háromnapos záróeseményt az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság rendezi meg (szeptember 17-19.). Ha nyersz, jutalmad egy különleges külföldi tanulmányút: 5 nap a lengyelországi Magura Nemzeti Parkban.



Lehet több mint vetélkedő

Verseny, vagy akár egy hivatás… Tudtad, hogy a korábbi évek résztvevői közül ma már többen az állami természetvédelem munkatársai? Belőled is válhat természetvédelmi őr. De a program során szerzett rengeteg tudásért, élményért és emberi kapcsolatokért már önmagában megéri belevágni! Ezt nem csak mi mondjuk, hanem sok korábbi induló is.



Jelentkezz!

Ha 18 és 24 év közötti vagy, szeretnéd belülről megismerni a természetvédelem berkeit, terepen kipróbálni magad élesben, a felhívás éppen neked szól.

A jelentkezési felület nyitva áll a Víz Világnapja és a Föld Napja között (2025. március 22. és április 22.) a www.ifjukocsagor.furgediak.hu weboldalon.



További információ:

Ecsedi Zsuzsanna

Fürge Diák Iskolaszövetkezet, Marketing vezető

[email protected]