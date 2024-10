Másodjára is megbukott Pécs polgármesterének javaslata az önkormányzat működéséről

Azt követően, hogy az alakuló ülésen a többség nem szavazta meg a pécsi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának (SZMSZ) tervezetét, a polgármester, Péterffy Attila által beterjesztett javaslatot kedden sem fogadta el a közgyűlés.

Mi is az a szervezeti és működési szabályzat?

Az SZMSZ, amint az elnevezése is kifejezi, az egyik legfontosabb dokumentum az önkormányzat számára: ebben rögzítik többek között a működésük alapelveit, a szervezet felépítését, a testület működésének kereteit, a bizottságok számát és feladatait.

Tehát ha nincs, akkor gyakorlatilag egy önkormányzat működésképtelen, hosszabb távon biztosan.



Ráadásul törvény rendelkezik arról, hogy a választások után a régit felül kell vizsgálni, vagy újat alkotni.

Ha ez nem történik meg, akkor mulasztásos törvénysértést követ el az önkormányzat, s a megadott határidők letelte után a kormányhivatalnak be kell avatkoznia. (Ez vonatkozik arra is, ha nem sikerül alpolgármestereket választani, amivel kedden nem is próbálkozott újra Péterffy Attila.)

Az szmsz-t illetően a polgármester azt mondta, hogy a tervezetben vannak egyrészt technikai jellegű átvezetések, másrészt a célja az, hogy az önkormányzat működése átláthatóbb, életszerűbb legyen. A terve szerint nyolc bizottságot alakítanának külsős tagokkal.

A Fidesz-KDNP frakcióvezetője, Csizmadia Péter úgy fogalmazott, hogy egy fontos alapdokumentumról van szó, ezért sem véletlen, hogy ennek alapos előkészítésére lenne szükség, de őket nem keresték meg, hogy erről egyeztessenek. Fordítva.

– Én sem kaptam SZMSZ módosítására javaslatot, mondta Péterffy válaszul. Hozzátette, mások viszont megtiszteltek ezzel.

Talabér Ádámra, a Mindenki Pécsért Egyesület képviselőjére célzott ezzel, aki az SZMSZ kapcsán többek között az érdemi vitára kért több hozzászólási időt a képviselők számára, valamint a képviselőknek adandó válaszadási határidőt csökkentette le javaslatával.

Ezeket a módosításokat a közgyűlés támogatta, a polgármester tervezetét nem, így továbbra sincs szmsz-e az önkormányzatnak.